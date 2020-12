Coronavirus, 157 nuovi contagi in Umbria mentre continua il calo dei ricoveri

Centocinquantasette contagi a fronte di 3.565 tamponi processati per l’Umbria, che fa i conti con un tasso di positività leggermente più alto di quello registrato nell’ultimo bollettino: da 3,01 si è infatti passati al 4,4 per cento. Altri 35 casi sono stati riscontrati nella città di Terni, 24 in quelli di Perugia. Migliore la situazione nella Valle Umbra Sud, dove i Comuni interessati da nuovi positivi sono stati Spoleto con 3 e Giano Dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Foligno con uno. Per la città della Quintana 213 casi complessivi con 195 persone in isolamento e 18 ricoverate, di cui sempre 4 in terapia intensiva. Quattordici i folignati guariti tra le giornate di martedì 22 e mercoledì 23 dicembre.

Gli attualmente positivi presenti su tutto il territorio regionale ammontano, invece, a 3.548, ossia 181 in meno del precedente report mentre i contagi complessivi sono 27.553 e i guariti 23.421, di cui 332 nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo dei ricoveri, nove in meno tra martedì e mercoledì: da 288 pazienti si è così passati a 279. Di questi, 89 si trovano all’ospedale di Terni, 50 in quello di Perugia, 34 a Pantalla, 28 a Città di Castello, 27 a Foligno e Spoleto, 13 all’ospedale di Branca e 11 in quello da campo del Santa Maria della Misericordia. Tre in meno anche le persone in terapia intensiva. Al momento, dunque, si trovano in rianimazione 40 pazienti: 17 a Terni, 7 a Perugia e Spoleto, 6 a Foligno e 3 a Città di Castello.

Non si fermano, invece, i decessi. In 24 ore se ne contano altri 6 tra Arrone, Giano dell’Umbria, Perugia, Scheggia e Pascelupo, Umbertide ed uno anche di fuori regione. Sottoposti ad isolamento 4.646 soggetti, di fatto 277 in meno del precedente bollettino, mentre sono uscite dall’isolamento 107.514 persone, di cui 797 tra martedì e mercoledì. Per quanto riguarda i tamponi, infine, sono 484.909 quelli analizzati dall’inizio dell’emergenza Covid.