Coronavirus, 19 contagi in Umbria ma solo 421 tamponi

Dai 72 contagi di domenica ai 19 di lunedì. Un calo di 53 unità per l’Umbria che deve, però, tener necessariamente conto dei tamponi processati: solo 421 in 24 ore. Cala, dunque, il numero dei casi registrati a fronte, però, di un minor numero di prelievi analizzati nello stesso arco temporale.

Entrando nel dettaglio, si contano altre quattro persone positive al Coronavirus a Perugia e Gualdo Tadino, due a Città di Castello e Marsciano, una a Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Gubbio, Narni, San Giustino e Umbertide. Alla luce dei nuovi dati diramati dalla Regione attraverso la dashboard, ammontano dunque a 711 i casi attuali, mentre quelli complessivi hanno toccato quota 2.695.

Ad aumentare sono, però, anche i guariti, otto in più tra domenica e lunedì per un totale di 1.898. Due a Foligno e Perugia, uno a Bevagna, Città di Castello, Collazzone ed uno anche di fuori regione. Per quanto riguarda i decessi , se ne contano sempre 86. In leggero rialzo, invece, i ricoveri: uno in più in 24 ore ed un paziente in più anche in terapia intensiva. La situazione attuale è, dunque, di 47 pazienti. Di questi, 22 si trovano al Santa Maria della Misericordia di Perugia, venti al santa Maria di Terni e cinque all’ospedale di Città di Castello. Dei cinque pazienti in rianimazione, invece, tre sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Perugia e due in quello di Terni.

Centoventinove in più i soggetti in isolamento, per un totale di 2.443. Mentre sul fronte tamponi raggiunta la cifra di 213.866, comprensiva dei 421 prelievi analizzati tra domenica e lunedì.