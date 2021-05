Coronavirus, 23 ricoveri in meno e tornano a scendere anche gli attualmente positivi

Ventitré ricoveri in meno in 24 ore in Umbria con i pazienti Covid che scendono a quota 170. Continua a calare, dunque, la pressione nelle strutture ospedaliere umbre, non sono nei reparti ordinari ma anche nelle terapie intensive. Quattro in meno, infatti, le persone in rianimazione rispetto al giorno precedente. Delle 170 persone contagiate per le quali si è reso necessario il ricovero ordinario, 50 si trovano all’ospedale di Perugia, 31 a Terni, 27 a Città di Castello e Spoleto, 21 a Pantalla, 9 a Branca, 4 all’ospedale da campo dell’Esercito di Perugia e uno a Foligno. Complessivamente sono, invece, 24 i soggetti attualmente in rianimazione: 14 a Perugia e 5 a Terni e Spoleto.

Tornano a scendere anche gli attualmente positivi, 87 in meno in 24 ore per un totale di 2.727. I nuovi casi tra martedì 4 e mercoledì 5 sono stati 131 a fronte di 3.376 tamponi molecolari processati (in tutto 870.527) per un tasso di positività che si attesta al 3,8 per cento, in leggero aumento dunque rispetto all’ultimo report. Sono 24 i contagi in più a Terni, 13 a Perugia. A Foligno se ne contano altri 16 mentre i guariti sono stati due. Nella città della Quintana si registrano, quindi, attualmente 221 abitanti positivi al Coronavirus, di cui 209 in isolamento e 12 ricoverati. Due i folignati in terapia intensiva. Otto in più i contagi a Spoleto nelle 24 ore, seguiti dai 5 di Trevi, i 4 di Castel Ritaldi, i due di Montefalco e uno a Campello sul Clitunno.

Da inizio pandemia, dunque, 54.867 casi di Covid per il Cuore verde d’Italia e 50.776 guarigioni, di cui 215 tra martedì e mercoledì. Tre i decessi in più tra Deruta, Terni e Tuoro sul Trasimeno per un totale di 1.364 vittime. Sottoposti ad isolamento su tutto il territorio regionale 3.558 cittadini, 38 in meno del bollettino precedente, mentre gli antigenici effettuati nelle 24 ore sono stati 4.697 (in totale 325.485). Per quanto riguarda i vaccini, infine, somministrato l’88,1 per cento delle dosi: 325.974 su 369.825.