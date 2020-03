Coronavirus, 969 contagi e 28 decessi in Umbria

Sono 969 i contagi registrati in Umbria alle 8 di sabato 28 marzo. Il quotidiano report diffuso dalla Regione parla, però, anche di 12 persone guarite - una in più rispetto al precedente bollettino -, di cui 7 residenti nella provincia di Perugia e 5 in quella di Terni. I pazienti clinicamente guariti - di fatto asintomatici, ma che possono però ancora presentare un test positivo al Covid-19 - sono invece 39. Di questi se ne registrano 25 nel perugino e 14 nel Ternano. Ventiquattro ore prima, ovvero alle 8 di venerdì 27 marzo, i contagi totali erano 884. Nell'ultimo giorno quindi, il numero dei contagiati è salito di 85 unità, ovvero del 9,6% (ieri era del 10,2%).

Sale, purtroppo, il numero dei decessi. Rispetto alla nota diramata nel pomeriggio di venerdì 27 marzo relativamente a 24 vittime, ad oggi se ne devono purtroppo aggiungere altre quattro. Nel dettaglio, 17 residenti nella provincia di Perugia, 10 in quella di Terni ed uno di fuori regione.Tornando ai positivi, dei 969 contagiati in 27 casi si tratta di soggetti non umbri, 729 sono invece quelli residenti nella provincia di Perugia e 213 in quella di Terni.

Otto in più rispetto alle 24 ore precedenti i ricoverati. Nel complesso si tratta di 203 pazienti: 147 residenti nel Perugino e 46 nel Ternano. Al Santa Maria della Misericordia si trovano attualmente 76 pazienti affetti da Covid-19, 52 al Santa Maria di Terni, 30 a Città di Castello, 35 a Pantalla, 6 a Orvieto e 4 al San Giovanni Battista di Foligno. Quarantaquattro le persone in terapia intensiva, così suddivise: 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 5 a Città di Castello, 4 nell’ospedale di Orvieto.

Intanto il numero di soggetti posti in osservazione ha toccato quota 3.083, di cui 2.411 nel Perugino e 672 nel Ternano. Ad essere usciti dall’isolamento sono stati, invece, 2.840: 2.142 nella provincia di Perugia e 698 in quella di Terni. Mentre, per quanto riguarda i tamponi quelli effettuati in Umbria sono stati 7.028.