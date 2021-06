Coronavirus, c’è nuovo decesso ma calano i ricoveri. In intensiva solo due pazienti

Dopo sei giorni di stabilità, si registra un nuovo decesso in Umbria. Si tratta di una persona residente a Perugia. Sale così a 1.419 il numero delle vittime del Coronavirus dall’inizio della pandemia. Parallelamente, però, l’Umbria fa i conti anche una calo dei ricoveri. Tra martedì 22 e mercoledì 23 giugno sono, infatti, 4 i pazienti Covid in meno presenti nelle strutture ospedaliere della regione. Dai 29 del precedente bollettino si è infatti passati a 25. Di questi 14 si trovano al Santa Maria della Misericordia di Perugia, 7 al Santa Maria di Terni e 4 a Pantalla. In calo di un’unità anche il dato relativo alle terapie intensive, dove rimangono due soli pazienti positivi al virus. Entrambi ricoverati all’ospedale di Perugia.

Tra martedì e mercoledì, però, si sono avuti più positivi che guariti: 15 i primi, solo 10 invece i secondi. Ben 10 i casi Covid in più a Norcia, uno soltanto invece per i comuni di Assisi, Corciano, Foligno, Nocera Umbra e Sellano. Un contagio in più anche di fuori regione. Mentre la dashboard riporta un positivo in meno a Umbertide rispetto al precedente report. Per la città della Quintana anche un guariti. I casi di folignati attualmente positivi al virus sono dunque 54, con 49 cittadini sottoposti ad isolamento e 5 ricoverati.

I quindici contagi in più a livello regionale sono stati individuati su 1.812 tamponi molecolari processati (in tutto 962.161). Numeri che restituiscono un tasso di positività dello 0,8%, in leggera risalita dunque rispetto al giorno precedente. Al momento di casi Covid in tutta Umbria se ne contano 881, quattro in più dunque dell’ultimo bollettino. Le guarigioni complessive hanno raggiunto quota 54.497, mentre i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono statu 56.797. Intanto prosegue il calo delle persone sottoposte ad isolamento: sono 36 in meno in 24 ore per un totale di 588. Per quanto riguarda gli antigenici ne sono stati effettuati altri 2.065 (in tutto 472.571).

Infine, sul fronte vaccini si è tornati oltre la soglia delle 8mila vaccinazioni al giorno, in particolare martedì 22 giugno sono state 8.089. Dall’inizio della campagna inoculate 678.226 dosi su 731.104, pari cioè al 92,8%.