Coronavirus, contagi in leggero rialzo. Nell’ultima giornata anche una vittima

Contagi in leggero rialzo nelle ultime 24 ore in Umbria. Se nella mattinata di martedì 10 maggio ne risultavano 10.187, il bollettino regionale di mercoledì 11 maggio ne rileva 10.208. Di fatto, solo 21 in più. Si tratta, dunque, sì di una crescita, ma contenuta. Per ciò che riguarda, invece, i casi giornalieri, continuano a mantenersi sotto la soglia dei mille. In particolare, se ne contano 789 a fronte di 4.319 tamponi analizzati, di cui 3.061 antigenici e 1.258 molecolari. In risalita il tasso di positività che, bollettino alla mano, si attesta al 18,26%, in aumento dunque di quasi 3 punti percentuali. Meno di 800 le guarigioni nell’ultima giornata: i cittadini che si sono negativizzati sono stati, infatti, 767. Sul fronte ospedaliero, si passa da 212 a 213 pazienti. Stabile a 142 il numero delle persone in area medica Covid, così come si confermano 4 quelle in intensiva. Sale, invece, di un’unità il dato dei positivi negli altri reparti, dove in totale si registrano 67 cittadini contagiati dal virus. Migliora la situazione nelle Rsa umbre, dove si trovano attualmente 7 ospiti alle prese con il Covid contro i 10 di martedì. Dal bollettino quotidiano emerge, infine, un nuovo decesso che porta le vittime complessive a 1.838.