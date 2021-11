Coronavirus, due decessi tra Assisi e Magione. In aumento i ricoveri

Due nuove vittime tra Assisi e Magione, portano il numero dei decessi di cittadini positivi al Coronavirus a quota 1.476 da inizio pandemia. Tanti, infatti, ne riporta la dashboard regionale pubblicata nella mattinata di giovedì 18 novembre. Parallelamente si registra un aumento dei ricoveri ordinari, con due pazienti in più per un totale di 47 soggetti per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Di questi, sono 24 quelli che si trovano al Santa Maria di Terni e 23 al Santa Maria della Misericordia. Sale a sette il numero delle persone in terapia intensiva, con un ricovero in più. Sei i pazienti in rianimazione all’ospedale di Terni e uno solo nel reparto perugino dedicato.

Di cittadini che hanno contratto il Covid in 24 ore se ne contano altri 80 (66.561), mentre sono stati 67 i guariti (63.509). In crescita, quindi, il numero degli attualmente positivi: sono 1.576, ossia undici in più del precedente bollettino. Al netto dei 47 ricoverati, sono 1.529 quelli sottoposti ad isolamento. Gli 80 nuovi casi sono stati riscontrati su 10.916 tamponi analizzati: il tasso di positività risulta, quindi, dello 0,73%. Sono stati 8.523 gli antigenici effettuati (1.130.123), 2.393 i molecolari (1.220.767). Ventidue i casi in più a Perugia, 13 a Terni e due di fuori regione. Covid free il comune di Cascia. Per quanto riguarda, invece, la Valle Umbra, individuati altri 12 cittadini contagiati a Foligno, due a Campello sul Clitunno e uno a Gualdo Cattaneo, Spoleto e Trevi. Tornando alla città della Quintana, cinque i guariti. I folignati attualmente positivi salgono, quindi, a 245, di cui 243 in isolamento e due ricoverati.

Infine la campagna vaccinale con altre 2.726 dosi somministrate per un totale di 1.317.485, pari al 94,34% di quelle consegnate all’Umbria (1.469.324). Prima dose per l’85,6% dei cittadini, ciclo completo per l’84,07% e terza dose per 8,53%.