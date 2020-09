Coronavirus, a Foligno 4 nuovi contagi. Ventitré su tutto il territorio umbro

Quattro contagi in più a Foligno in 24 ore per un totale di 23 persone attualmente positive. È quanto emerge dalla dashboard della Regione aggiornata alle 11.02 di domenica 20 settembre. in totale su tutto il territorio regionale si contano 23 nuovi casi. Oltre a Foligno, interessati anche i Comuni di Perugia con sei nuovi casi, Terni con tre, Amelia e Attigliano con due, Bastia Umbra, Città di Castello, Spoleto ed Umbertide con uno. Due, poi, i contagi di persone di fuori regione. Le persone attualmente positive nel Cuore verde d’Italia ammontano, dunque, a 490 mentre di casi complessivi se ne contano 2.216 da inizio pandemia.

I guariti sono, invece, 1.643. Gli ultimi dieci riscontrati tra sabato e domenica. Di questi, due ad Orvieto, Piegaro ed Umbertide ed uno a Bastia Umbra e Perugia. Due, quelli residenti fuori regione. Stabili i decessi da 83, mentre si registrano 33 ricoveri, due in più rispetto al bollettino precedente. Venti i pazienti al Santa Maria di Terni, 13 al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sempre quattro le persone in terapia intensiva: due a Perugia ed altrettanti a Terni. In isolamento si contano due persone in meno rispetto al precedente report per un totale di 1.955. I tamponi complessivi sono, invece, 187.607. Di cui, 1.300 processati tra sabato e domenica.