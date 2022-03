Coronavirus, impennata di ricoveri: 12 in più nell’ultima giornata

Impennata di ricoveri in Umbria nell’ultima giornata. Dodici in più per un totale di 147 pazienti nelle strutture ospedaliere della regione, di cui 142 in area medica (54 a Perugia, 45 a Terni, 21 a Foligno, 13 a Pantalla, 10 a Città di Castello e 3 a Branca) e 5 in area critica (4 a Perugia e uno a Terni). Seppur si registri un aumento dei pazienti Covid, resta stabile il dato nelle terapie intensive. Così come non si registrano variazioni sul fronte decessi. Nessuna vittima si è, infatti, avuta nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo è di 1.750 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i nuovi casi di Covid-19, il bollettino regionale aggiornato alla mattinata di lunedì 7 marzo ne conta 501 su tutto il territorio umbro (190.664), i guariti invece sono stati 493 (178.283). Continua la risalita, anche se lieve, degli attualmente positivi: sono 10.631, ossia 8 in più del giorno precedente. In isolamento si trovano al momento 10.484 cittadini. È del 15,86% il tasso di positività. I 501 contagi, infatti, sono stati riscontrati su 3.158 tamponi analizzati, di cui 2.599 antigenici (2.218.466) e 599 molecolari ( 1.535.105).

Per Perugia altri 98 casi (1.564), per Terni 33 (1.237), mentre sono stati 16 quelli di fuori regione (548). Nella Valle Umbra 61 positivi in più a Foligno (667), 12 a Trevi (108), 10 a Montefalco (100), 8 a Spoleto (530), 6 a Spello (89), 3 a Bevagna (38) e Cannara (51), 2 a Gualdo Cattaneo (56) e uno a Campello sul Clitunno (16), Castel Ritaldi (45) e Nocera Umbra (41). Nessun nuovo contagio, invece, a Giano dell’Umbria (43) e Valtopina (8). Tornando a Foligno sono in aumento i casi Covid: in totale 667 con 661 cittadini sottoposti ad isolamento e 6 ricoverati. A fronte di 61 contagi, sono state 56 le guarigioni nella città della Quintana.

Infine solo 66 i vaccini somministrati nell’ultima giornata. Coperto l’85,83% di prime dosi (740.402), l’86,15% di cicli completi (743.793) e il 63,45% di dosi “booster” (545.624).