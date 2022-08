Coronavirus, infezioni in lieve calo. Stabili i ricoveri

In Umbria continua il calo, seppur lieve, delle infezioni da Coronavirus. Trentuno in meno quelle fatte registrare dal bollettino regionale di mercoledì 31 agosto: in tutto, quindi, nel Cuore verde d’Italia risultano attualmente 3.780 persone contagiate. I nuovi positivi sono stati 361. Parallelamente, però, si sono avuti anche 391 guariti. In risalita di tre punti percentuali il tasso di positività, passato dal 13,62% al 16,41%. Poco più di 2mila i tamponi processati nell’ultima giornata: nel dettaglio sono stati 2.199, di cui 1.697 antigenici e 502 molecolari. Stabile, invece, il quadro sul fronte ospedaliero, dove si confermano 153 pazienti, seppur con delle variazioni tra i vari reparti. Fermo restando il dato di tre persone in terapia intensiva - numero che resta dunque invariato rispetto alla giornata di martedì - in area medica Covid si è passati da 93 a 95 degenti, ossia due in più. Due in meno, invece, i positivi negli altri reparti ospedalieri, che sono scesi a quota 55 contro i 57 delle 24 ore precedenti. Nessuna variazione nelle Rsa dell’Umbria, dove si conferma l’assenza del virus. Mentre sul fronte decessi, l’Umbria registra una nuova vittima, che porta il numero complessivo a 2.069 dall'inizio della pandemia.