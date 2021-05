Coronavirus, tra lunedì e martedì più contagi che guariti

Più contagi che guariti tra le giornate di lunedì 17 e martedì 18 maggio in Umbria, dove si registra un leggero incremento degli attualmente positivi: 16 in più rispetto al bollettino precedente per un totale di 2.343 cittadini alle prese con il Coronavirus. Nel dettaglio, di nuovi contagi nelle 24 ore se ne sono registrati 69 su 2.833 tamponi molecolari analizzati (in tutto 899.967) per un tasso di positività del 2,4 per cento. Mentre i guariti sono stati 52 (nel complesso 52.166).

Tornando ai nuovi casi, sono 17 quelli individuati a Perugia, mentre Foligno, Terni e Spoleto ne contano solo uno in più. Per la città della Quintana, però, altri 10 guariti. I folignati alle prese con il virus scendono, quindi, a 131, di cui 125 sottoposti ad isolamento e 6 ricoverati, uno in terapia intensiva. Complessivamente su tutto il territorio regionale da inizio pandemia sono stati riscontrati 55.888 contagi.

Tra lunedì e martedì un ricovero in meno. I pazienti Covid sono attualmente 131. Di questi 45 si trovano all’ospedale di Perugia, 30 in quello di Pantalla, 25 a Terni, 15 a Città di Castello, 13 a Spoleto e uno a Foligno e Branca. Stabile a 17, invece, il numero delle persone per le quali si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Intanto l’Umbria fa i conti con un nuovo decesso a Fossato di Vico. Sale così a 1.379 il numero delle vittime che si sono avute nel Cuore verde d’Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

In isolamento si contano 59 soggetti in meno rispetto all’ultimo report, per un totale di 2.902, mentre gli antigenici rapidi effettuati tra lunedì e martedì sono stati 4.719 (in tutto 374.554). Infine, per quanto riguarda i vaccini somministrati, il dato è di 412.952 dosi inoculate sulle 452.065 consegnate all’Umbria, ossia il 91,3 per cento.