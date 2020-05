Coronavirus, a Narni il nuovo caso mentre è di Orvieto l’ultima vittima

Un nuovo contagio per Narni, una vittima in più per Orvieto. È l’ultima fotografia scattata in Umbria per ciò che riguarda gli effetti del Coronavirus. Per il Comune narnese si tratta dell’ottavo caso, mentre Orvieto con il decesso registrato nella giornata di mercoledì 13 maggio ha toccato quota 7 vittime su 56 contagi complessivi. Più di una decina le persone guarite nelle ultime 24 ore. Si tratta di cittadini di Castel Giorgio e Giove, Montecastrilli e Perugia, Porano, San Gemini e San Giustino, Montefranco e Nocera Umbra. In questi ultimi due Comuni le guarigioni registrate nell’ultima giornata hanno ufficialmente riportato a quota “zero” i contagi. Sale quindi a 36 il numero di Comuni tornati Covid free, che si aggiungono così ai 26 in cui non si è mai registrato alcun contagio. Alle prese con il Coronavirus restano, quindi, ancora 30 Comuni.

LEGENDA: COMUNE - CASI POSITIVI - POSITIVI ATTUALI - GUARITI - DECESSI

Acquasparta 6 - 0 - 6 - 0

Allerona 3 - 1 - 2 - 0

Alviano 2 - 1 - 1 - 0

Amelia 5 - 1 - 3 - 1

Arrone 7 - 1 - 5 - 1

Assisi 31 - 0 - 30 - 1

Attigliano 0 - 0 - 0 - 0

Avigliano Umbro 0 - 0 - 0 - 0

Baschi 8 - 0 - 7 - 1

Bastia Umbra 25 - 0 - 25 - 0

Bettona 2 - 0 - 2 - 0

Bevagna 4 - 1 - 3 - 0

Calvi dell’Umbria 1 - 0 - 1 - 0

Campello sul Clitunno 1 - 0 - 1 - 0

Cannara 0 - 0 - 0 - 0

Cascia 9 - 0 - 8 - 1

Castel Giorgio 21 - 3 - 18 - 0

Castel Ritaldi 5 - 0 - 5 - 0

Castel Viscardo 10 - 0 - 9 - 1

Castiglione del Lago 24 - 1 - 21 - 2

Cerreto di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Citerna 5 - 0 - 4 - 1

Città della Pieve 23 - 0 - 22 - 1

Città di Castello 117 - 15 - 89 - 13

Collazzone 6 - 0 - 5 - 1

Corciano 37 - 1 - 35 - 1

Costacciaro 5 - 0 - 4 - 1

Deruta 15 - 0 - 13 - 2

Fabro 0 - 0 - 0 - 0

Ferentillo 1 - 0 - 1 - 0

Ficulle 0 - 0 - 0 - 0

Foligno 43 - 4 - 36 - 3

Fossato di Vico 0 - 0 - 0 - 0

Fratta Todina 5 - 0 - 5 - 0

Giano dell’Umbria 5 - 0 - 4 - 1

Giove 49 - 14 - 33 - 2

Gualdo Cattaneo 19 - 3 - 16 - 0

Gualdo Tadino 7 - 0 - 7 - 0

Guardea 0 - 0 - 0 - 0

Gubbio 74 - 0 - 73 - 1

Lisciano Niccone 0 - 0 - 0 - 0

Lugnano in Teverina 3 - 0 - 3 - 0

Magione 20 - 2 - 18 - 0

Marsciano 14 - 1 - 12 - 1

Massa Martana 3 - 0 - 3 - 0

Monte Castello di Vibio 0 - 0 - 0 - 0

Montecastrilli 6 - 1 - 5 - 0

Montecchio 2 - 0 - 1 - 1

Montefalco 1 - 1 - 0 - 0

Montefranco 3 - 0 - 3 - 0

Montegabbione 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone d’Orvieto 0 - 0 - 0 - 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 - 0 - 0 - 0

Montone 0 - 0 - 0 - 0

Narni 8 - 2 - 5 - 1

Nocera Umbra 6 - 0 - 6 - 0

Norcia 5 - 0 - 5 - 0

Orvieto 56 - 6 - 43 - 7

Otricoli 0 - 0 - 0 - 0

Paciano 0 - 0 - 0 - 0

Panicale 10 - 2 - 8 - 0

Parrano 0 - 0 - 0 - 0

Passignano sul Trasimeno 5 - 0 - 4 - 1

Penna in Teverina 0 - 0 - 0 - 0

Perugia 330 - 7 - 312 - 11

Piegaro 1 - 0 - 1 - 0

Pietralunga 6 - 1 - 5 - 0

Poggiodomo 0 - 0 - 0 - 0

Polino 0 - 0 - 0 - 0

Porano 30 - 2 - 26 - 2

Preci 4 - 0 - 4 - 0

San Gemini 18 - 2 - 16 - 0

San Giustino 16 - 1 - 14 - 1

Sant’Anatolia di Narco 0 - 0 - 0 - 0

San Venanzo 1 - 0 - 1 - 0

Scheggia e Pascelupo 2 - 0 - 2 - 0

Scheggino 0 - 0 - 0 - 0

Sellano 0 - 0 - 0 - 0

Sigillo 2 - 0 - 2 - 0

Spello 7 - 0 - 7 - 0

Spoleto 30 - 5 - 25 - 0

Stroncone 9 - 3 - 3 - 3

Terni 121 - 18 - 100 - 3

Todi 5 - 0 - 5 - 0

Torgiano 22 - 0 - 22 - 0

Trevi 6 - 2 - 4 - 0

Tuoro sul Trasimeno 0 - 0 - 0 - 0

Umbertide 28 - 4 - 21 - 3

Valfabbrica 8 - 0 - 8 - 0

Vallo di Nera 0 - 0 - 0 - 0

Valtopina 1- 0 - 1 - 0