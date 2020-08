Coronavirus, nove contagi e due pazienti in terapia intensiva

Sale a 12 il numero dei ricoveri a causa del Coronavirus in Umbria. Tra le giornate di domenica 30 e lunedì 31 agosto si registra, infatti, un nuovo paziente. A salire di un’unità anche il dato relativo alle terapie intensive: due al momento, dunque, le persone in rianimazione. Entrambi all’ospedale di Perugia, dove si contano nel complesso 3 pazienti. Nove, invece, quelli ricoverati al Santa Maria di Terni.

In calo rispetto al precedente report, invece, il numero dei nuovi contagi: dai 31 di domenica si è passati ai nove di lunedì mattina. Va segnalato, però, un calo dei tamponi processati, solo 505 contro i 1.662 dell’ultimo bollettino. I casi complessivi sono quindi 1.793, mentre gli attuali 273. Dei nove positivi riscontrati su tutto il territorio regionale, così come riportato dalla dashboard della Regione aggiornata alla mattinata di lunedì 31 agosto, 4 sono stati individuati a Gubbio, che sale così a quota 17 persone attualmente positive al virus, due a Terni, che continua a detenere la maglia nera dei contagi con 53 casi. Infine, un solo positivo per Passignano sul Trasimeno, San Gemini e Assisi.

Nella città serafica si contano però anche tre guariti, gli unici tra le giornate di domenica e lunedì. Il totale delle guarigioni ammonta quindi a 1.440. Stabili ad 8 i decessi, mentre è in calo il dato delle persone in isolamento: 89 in meno. Complessivamente 1.763 rispetto alle 1.852 del precedente bollettino. Solo 505, come detto, i tamponi processati per un totale di 154.171 prelievi da inizio emergenza.

AGGIORNAMENTO - Intanto dalla Regione fanno sapere che sono tutte operative le postazioni dislocate su tutto il territorio umbro dove, coloro che rientrano dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna, possono recarsi direttamente in auto per effettuare i tamponi volti a diagnosticare l’eventuale infezione da Covid-19. Tutte o quasi. La postazione di Pantalla di Todi, infatti, è stata costretta a sospendere temporaneamente l’attività a causa del maltempo. “Le postazioni organizzate dalla Regione tramite le Usl Umbria 1 e 2 – ha commentato il commissario Covid per la Regione Umbria, Antonio Onnis – saranno attive per tutta la settimana".