Coronavirus, l'ospedale di Foligno torna ad ospitare un paziente in terapia intensiva

Il “San Giovanni Battista” di Foligno torna ad ospitare un nuovo paziente Covid-19 e lo fa nel reparto di terapia intensiva. A segnalarlo è la dashboard della Regione, che quotidianamente fornisce il bollettino sulla situazione Coronavirus in Umbria. Nell'aggiornamento di sabato 20 giugno infatti, risulta che i due ricoverati in terapia intensiva in Umbria si trovano rispettivamente a Perugia e a Foligno. Mentre giovedì risultavano due pazienti in terapia intensiva a Perugia, ora i grafici mostrano un paziente in terapia intensiva nel capoluogo ed un altro al “San Giovanni Battista” di Foligno. Intanto c'è un nuovo decesso in Umbria per Coronavirus. A segnalarlo è sempre la dashboard della Regione Umbria, aggiornata alle 11.24 di sabato 20 giugno. Nei grafici proposti infatti dal sito istituzionale della Regione, vengono registrati 78 decessi totali, uno in più dunque rispetto alla giornata di venerdì. Non ci sono però nuovi positivi, mentre gli attuali positivi sono ventiquattro. Invariato il numero dei clinicamente guariti, sempre 7. C'è invece un guarito in meno, per un totale di 1.336. I casi positivi totali rimangono 1.438, mentre i ricoverati sono sempre gli stessi: sette di cui due in terapia intensiva. Aumentano di trentacinque unità i pazienti in isolamento, passati dai 205 di venerdì ai 240 di sabato. Trentotto le persone uscite invece dall'isolamento, che passano quindi da 26.896 di venerdì ai 26.934 di oggi. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 1.096 tamponi in più. Dall'inizio della pandemia sono quindi stati processati 87.789 test. Interpretando i numeri dunque e, salvo errori riportati nella dashboard, se sabato i positivi sono gli stessi di venerdì, non ci sono nuovi contagi ma c'è un decesso in più ed un guarito in meno, vuol dire che la nuova vittima era tra quelle dichiarate guarite.