Coronavirus, più di 100 contagi e un decesso. Lieve calo dei ricoveri

Un altro centinaio di contagi in Umbria e un nuovo decesso, ma anche un lieve calo dei ricoveri. È quanto emerge dal bollettino regionale aggiornato alla mattinata di domenica 7 novembre. Nel dettaglio sono 102 i cittadini che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore. Tra i comuni interessati, Perugia con altri 16 positivi, Terni con 15 e Assisi con 12. Un solo caso Covid in più di fuori regione, mentre nella Valle Umbra se ne contano altri nove a Foligno, sette a Spoleto, tre a Gualdo Cattaneo, due a Campello sul Clitunno e uno a Giano dell’Umbria. Tornando a Foligno, due i guariti nelle 24 ore. La città della Quintana fa, quindi, i conti con 217 soggetti positivi, du cui 215 in isolamento e due ricoverati.

I 102 nuovi contagi riscontrati su tutto il territorio regionale sono stati individuati su 10.313 tamponi: 8.589 gli antigenici (1.044.970), 1.724 i molecolari (1.198.859). Il tasso di positività è dello 0,98%. I casi presenti attualmente in tutta Umbria sono 1.418, ossia 47 in più del precedente report. Sono 1.370 i cittadini in quarantena, 48 quelli per i quali si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Dati alla mano, due pazienti Covid in meno. Trenta quelli che si trovano al Santa Maria di Terni, 18 al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Una persona in meno in terapia intensiva: da sette si è infatti passati a sei, tutti ricoverati all’ospedale di Terni. Nelle ultime 24 ore registrato anche un nuovo decesso. Si tratta di un cittadino di Cannara.

Le vittime da inizio pandemia sono 1.468. I contagi complessivi, invece, ammontano a 65.749, mentre di guariti se ne contano 62.863, ossia 53 in più in un giorno. Quasi 3mila i vaccini somministrati. Nello specifico sono stati 2.948 per un totale di 1.309.685, pari al 92,63% di quelle consegnate all’Umbria (1.469.324). Prima dose per l’85,34% della popolazione, ciclo completo per l’83,39% e terza dose per il 6,4%.