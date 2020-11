Coronavirus, più di mille guariti in un giorno: diminuiscono gli attualmente positivi

Più di mille guariti in un giorno per l’Umbria del Covid. Il dato è di 1.195 persone in più che sono riuscite a sconfiggere il virus per un totale di 11.054. Non particolarmente indicativo invece il tasso di positività che, pur passando dall'8,6% di domenica al 23,4 di lunedì, deve tener conto del fatto che ad inizio settimana i tamponi eseguiti sono molti meno. Quelli riportati dall'ultimo bollettino della Regione (448), hanno scovato 105 nuovi positivi. La buona notizia è che il tasso di positività di questo ultimo lunedì risulta in calo rispetto a quello degli scorsi primi giorni della settimana.

Diminuiscono gli attualmente positivi, 1.094 in meno rispetto al report precedente a fronte delle numerose guarigioni. Il dato totale dei casi attuali è di 10.483 mentre quelli complessivi sono 21.879.

Tra i dati che preoccupano c'è quello dei decessi, che non si fermano: altri 4 in 24 ore tra Assisi, Massa Martana, Narni e Perugia. In tutto si contano 337 vittime da inizio pandemia. Crescono anche i ricoveri, arrivati a quota 451, di fatto sette in più in 24 ore. Centoventinove sono ricoverati all’ospedale di Perugia, 121 in quello di Terni, 43 a Spoleto, 42 a Città di Castello, 40 a Foligno, 38 a Pantalla, 23 all’ospedale da campo del Santa Maria della Misericordia e 13 a Branca. In salita anche il dato relativo alle terapie intensive. Si registrano altri tre ricoveri in rianimazione per un totale di 78. Di questi, 25 a Perugie e Terni, 15 a Spoleto, 7 a Foligno e 6 a Città di Castello.

Cala, invece, il numero dei soggetti sottoposti ad isolamento: 139 in meno per un totale di 12.020. Contemporaneamente aumentano le persone uscite dall’isolamento: 622. Il dato complessivo è di 83.428. I tamponi, invece, hanno raggiunto quota 390.826, come detto 448 in più rispetto al precedente bollettino. Guardando ai nuovi contagi sono 10 quelli registrati a Perugia e 5 a Terni, 9 a Spoleto, 6 a Castel Ritaldi e uno a Gualdo Cattaneo. A Foligno, infine, altri 5 casi per un totale di 663 attualmente positivi, di cui 637 in isolamento e 26 ricoverati. Sei i folignati in terapia intensiva e 29 i guariti tra domenica e lunedì.