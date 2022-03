Coronavirus, positivi ancora in calo ma nuova impennata di ricoveri

Positivi ancora in calo nell’ultima giornata in Umbria. Il bollettino regionale di domenica 27 marzo ne riporta 915 in meno per un totale di 20.139, di cui 19.925 in isolamento e 214 ricoveri. Nel Cuore verde d’Italia, dunque, si assiste ad una nuova impennata di pazienti Covid: 11 in più in 24 ore. In area medica si trovano al momento 211 cittadini ((67 a Terni, 64 a Perugia, 39 a Foligno, 19 a Città di Castello, 13 a Branca, 9 a Pantalla, 2 a Castiglione del Lago e uno a Umbertide), in area critica invece tre. Rispetto al precedente report, cala quindi di un’unità il dato nelle terapie intensive dell’Umbria. Al momento tutti e tre i pazienti in rianimazione si trovano ricoverati al Santa Maria di Terni. E tre sono stati anche i decessi in più nelle ultime 24 ore. Si tratta di altrettanti cittadini di Assisi, Lungano in Teverina e Narni. In totale, quindi, 1.791 vittime da inizio dell’emergenza sanitaria.

Poco più di 1.500 i nuovi contagi. Nel dettaglio se ne contano 1.544 (227.867) su 10.544 tamponi analizzati per un tasso di positività del 14,64%, in calo rispetto al precedente bollettino. Gli antigenici processati sono stati 8.384 (2.380.759), i molecolari 2.160 (1.580.074). Per Perugia altri 309 casi di contagio in 24 ore (3.693), per Terni invece 162 (2.304). Numeri a due cifre per Foligno con 90 positivi in più (1.190), 80 per Spoleto (1.023), 17 per Spello (207), 14 per Cannara (85) e 13 per Gualdo Cattaneo (131). Nove, poi, i contagi individuati nell’ultima giornata a Trevi (195), 8 a Bevagna (83) e Montefalco (99), 6 a Castel Ritaldi (62), 5 a Nocera Umbra (127), 4 a Giano dell’Umbria (57) e 2 a Valtopina (27). Nessun nuovo positivo, invece, per Campello sul Clitunno (85). Sessantadue quelli di fuori regione. Tornando a Foligno, di contagi se ne registrano attualmente 1.190, in calo rispetto al giorno precedente. In isolamento si trovano 1.184 folignati, mentre quelli ricoverati sono 6 (nessuno in terapia intensiva).

Sono stati 587 i vaccini somministrati in tutta Umbria nell’ultima giornata. Quarantuno le prime dosi (in totale 741.236, pari all’85,91%), 101 i cicli completi (in totale 746.190, pari all’86,41%) e 416 dosi “booster” (in totale 554.740, pari al 64,46%).