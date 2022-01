Coronavirus, ricoveri ancora in calo ma ci sono cinque nuovi decessi

Per il secondo giorno consecutivo l’Umbria assiste ad un calo dei contagi. I pazienti Covid scendono a quota 190, tre in meno del precedente bollettino. Settantasei all’ospedale di Perugia, 47 in quello di Terni, 35 a Foligno, 26 a Città di Castello e sei nel nosocomio di Branca. A diminuire anche il dato in intensiva, dove in 24 ore i ricoveri sono scesi di quattro unità. In totale se ne contano 8, di cui 5 al Santa Maria della Misericordia di Perugia e i restanti 3 al Santa Maria di Terni. Contemporaneamente, però, nel Cuore verde d’Italia si sono registrati ben 5 decessi: due a Terni e uno nei comuni di Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino e Narni. In totale le vittime da inizio pandemia sono state 1.521. Nell’ultima giornata individuati, poi, altri 1.084 casi di contagio a fronte, però, di soli 4.665 tamponi analizzati per un tasso di positività del 23,23%. Gli antigenici analizzati sono stati 3.803 (1.630.878), mentre i molecolari processati 862 (1.376.470). Il comune umbro con il numero più alto delle 24 ore è stato Terni con altri 208 cittadini contagiati, seguito da Perugia a 135. Solo 13 i positivi di fuori regione, mentre nella Valle Umbra si sono avuti altri 77 casi a Foligno e Spoleto, 15 a Bevagna, 14 a Spello, 11 a Trevi, 10 a Montefalco, 9 a Campello sul Clitunno, 8 a Castel Ritaldi e Nocera Umbra, 4 a Gualdo Cattaneo, 2 a Cannara ed uno a Giano dell’Umbria e Valtopina. Tornando nella città della Quintana, i folignati attualmente positivi sono 1.718 con 1.699 persone sottoposte ad isolamento e 19 ricoverate, di cui una in rianimazione. A livello regionale, invece, di casi totali se ne contano 31.903, ossia 40 in più del giorno precedente. Al netto dei 190 ricoverati, sono 31.713 coloro che si trovano in isolamento. I guariti sono stati 1.039 per un totale di 73.246 da inizio pandemia, mentre i contagi complessivi sono stati, da ormai quasi due anni a questa parte, 106.670. Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, nell’ultima giornata sono stati 2.725 quelli somministrati per un totale di 1.637.271, ossia il 99,37% delle dosi consegnate all’Umbria (1.691.170). Le prime dosi hanno raggiunto l’82,67% della popolazione vaccinabile, i cicli completi l’81,44% e le terze dosi il 36,42%.