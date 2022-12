Coronavirus, ricoveri in crescita nell’ultima giornata in Umbria

Ricoveri in crescita nell’ultima giornata in Umbria. Rispetto a domenica, il report regionale di lunedì 19 dicembre segnala infatti dodici pazienti in più, per un totale di 246 posti letto occupati nelle strutture ospedaliere del Cuore verde d’Italia. E se in area critica si registra un solo ingresso in più rispetto alle 24 ore precedenti, che porta il numero complessivo dei pazienti Covid a quota sette, cresce in maniera consistente il dato in area medica, dove sono stati ben otto i nuovi ricoveri, passati dunque da 118 a 126 in un giorno. Sale di tre unità, infine, il dato negli altri reparti ospedalieri, dove sono in tutto 113 i degenti. Sul fronte contagi, invece, si assiste per il quinto giorno consecutivo ad una flessione degli attualmente positivi: 192 in meno che portano il numero totale a quota 3.458 contro i 3.650 di domenica. I casi quotidiani sono stati 159, mentre i guariti 351. Di tamponi ne sono stati processati, però, solo 737 tra antigenici (576) e molecolari (161), per un tasso di positività che risulta del 21,57%. Stabile, invece, la situazione per quanto riguarda i decessi: nessuna nuova vittima si è infatti registrata in Umbria nell’ultima giornata. Da inizio pandemia si confermano, quindi, 2.308 morti. Così come non si assiste a variazioni nelle residenze sanitarie assistenziali del Cuore verde d’Italia: restano cinque gli ospiti contagiati dal virus.