Coronavirus, risale la curva dei contagi in Umbria: 10 in più in 24 ore

Quattro nuovi casi di Coronavirus a Bastia Umbra, due a Perugia ed Assisi, uno a Foligno e Magione. È la mappa dei dieci contagi che si sono registrati sul territorio regionale tra le giornate di lunedì 17 e martedì 18 agosto, così come riportato nella dashboard della Regione Umbria. Risale, dunque, la curva dei nuovi positivi, passati da uno a 10 in sole 24 ore. Assisi, la città con il maggior numero di casi, ossia 22, seguita da Terni a 21. Foligno, invece, è a quota quattro.

In totale, nel Cuore verde d’Italia si contano 99 persone attualmente positive al virus. Nove in più rispetto al precedente report, dal momento che si conta anche un nuovo guarito, per un totale di 1.380. Si tratta di un cittadino residente nel capoluogo umbro non più ricoverato al Santa Maria della Misericordia. Passa così da 11 a 10 il numero dei pazienti nelle strutture ospedaliere di Perugia e Terni. Nel dettaglio, due i ricoveri che si registrano attualmente al Santa Maria della Misericordia e 8 al Santa Maria, di cui uno in terapia intensiva.

Guardando gli altri dati, nel complesso l’Umbria ha fatto registrare 1.559 casi di positività al Coronavirus dal 28 febbraio scorso, mentre restano invariati i decessi con 80 vittime. Torna a salire anche il numero di persone in isolamento. Dopo il calo registrato nel precedente bollettino, infatti, nella mattinata di martedì 18 agosto si contano 92 soggetti in più in isolamento domiciliare. Sì è così passati dagli 820 di lunedì agli attuali 912. Deciso incremento anche per i tamponi: ben 1.755 quelli processati in 24 ore per un totale di 135.130 prelievi analizzati su tutto il territorio regionale dall’inizio della pandemia.