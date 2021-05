Coronavirus, risalgono i ricoveri ma nessun decesso tra sabato e domenica

Tornano a salire i ricoveri in Umbria. Tra sabato primo maggio e domenica 2, infatti, su tutto il territorio regionale si contano 8 pazienti Covid in più. In totale 201, di cui 53 all’ospedale di Perugia, 38 in quello di Terni, 33 a Città di Castello, 32 a Spoleto, 24 a Pantalla, 14 a Branca, 5 all’ospedale da campo dell’Esercito di Perugia e 2 a Foligno. Due in più anche le persone in terapia intensiva. In tutto i pazienti attualmente in rianimazione sono 30. Di questi 13 a Perugia, 8 a Terni, 6 a Spoleto e 3 a Città di Castello. Nessun decesso, invece, nelle 24 ore con le vittime restano ferme a quota 1.357 dall’inizio della pandemia.

Nello stesso arco temporale sono stati, però, individuati 65 nuovi casi Covid a fronte di 802 tamponi molecolari processati (in tutto 863.220) per un tasso di positività dell’8,1 per cento. Dodici i contagi in più a Perugia, 11 a Terni. Nove, invece, a Foligno, dove tra sabato e domenica non si sono avuti nuove guariti. Nella città della Quintana, dunque, sono al momento 216 le persone contagiate dal Coronavirus, di cui 203 sottoposte ad isolamento e 13 ricoverate. Due i folignati in terapia intensiva. Guardando agli altri comuni della Valle Umbra Sud risultano altri due casi Covid a Spoleto e Montefalco.

In tutto il territorio regionale si registrano 30 positivi in meno tra sabato e domenica per un totale di 2.851. Novantacinque in più i guariti, in tutto 50.395, mentre i casi complessivi ammontano a 54.603. In isolamento 21 soggetti in più: il dato è di 3.724 persone. Gli antigenici effettuati nelle 24 ore sono stati 963 (nel complesso 313.137), mentre le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna risultano al pomeriggio di domenica 2 maggio 313.745 su 363.975, pari cioè all’86,2 per cento.