Coronavirus, risalgono i ricoveri ordinari ma c’è un paziente in meno in terapia intensiva

Sette pazienti Covid in più in Umbria tra domenica 9 e lunedì 10 maggio. È quanto emerge dalla dashboard elaborata quotidianamente dalla Regione, che segna però anche un ricovero in meno in terapia intensiva. Di pazienti se ne contano complessivamente 163, di cui 54 all’ospedale di Perugia, 28 in quello di Terni, 26 a Città di Castello, 24 a Spoleto, 16 a Pantalla, 9 a Branca, 5 all’ospedale da campo dell’Esercito allestito fuori dal Santa Maria della Misericordia e uno solo al San Giovanni Battista di Foligno. In terapia intensiva si trovano invece, attualmente, 20 persone, una in meno dell'ultimo report. Dodici quelle ospitate a Perugia, 5 a Terni e 3 a Spoleto. Nessun decesso nelle 24 ore. Resta, dunque, stabile a 1.370 il dato delle vittime positive al Coronavirus.

Diciotto in più i contagi, a fronte però - come avviene di solito il lunedì - di un minor numero di tamponi molecolari processati, nello specifico 591 (in tutto 880.764). Il tasso di positività è, quindi, del 3 per cento. Tra i comuni interessati Terni e Spoleto con altri due casi Covid, Perugia e Foligno con uno, mentre dalla dashboard risulta un contagio in meno a Bevagna rispetto al bollettino precedente. Nella città della Quintana non si registrano, però, nuovi guariti. Gli attualmente positivi risultano così 200, con 190 folignati in isolamento e 10 ricoverati, di cui solo uno in terapia intensiva.

Di casi Covid in tutta Umbria ne sono presenti, invece, 2.556, ossia 27 in meno dell’ultimo report. I contagi totali hanno toccato quota 55.288, i guariti 51.362. Numeri alla mano 45 in più tra domenica e lunedì. In calo il numero delle persone sottoposte ad isolamento, sono 158 in meno per un totale di 3.293. Mentre gli antigenici effettuati sono stati nelle 24 ore 545 (nel complesso 344.319). Per quanto riguarda, infine, la campagna vaccinale sono 265.793 le dosi somministrate sulle 405.345 disponibili, pari cioè al 90,2 per cento.