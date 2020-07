Coronavirus, scendono ancora gli attualmente positivi in Umbria

Dodici persone attualmente positive al Coronavirus, nessun nuovo caso ma 39 persone in più in isolamento. Sono alcuni dei numeri dell’emergenza aggiornati alla mattinata di mercoledì 8 luglio. La buona notizia, dunque, è che si assottiglia sempre di più il numero di attualmente positivi, complice anche il dato sui nuovi casi che spesso e volentieri negli ultimi tempi tocca quota zero. Come riportato, d’altronde, nella dashboard aggiornata a mercoledì 8 luglio. Dashboard che conferma oltre a zero nuovi contagi, anche 1.447 casi complessivi da inizio pandemia.

A fronte di un positivo in meno si registra, poi, un guarito in più. Si tratta, in questo caso, di un cittadino di Perugia. Una guarigione che porta il capoluogo umbro ad entrare ufficialmente a far parte della lista del Comuni “Covid free”. Guarito, infatti, anche l’ultimo positivo rimasto. Tornando ai numeri che interessano il territorio umbro nel suo complesso, i guariti totali sono dunque 1.355, mentre i clinicamente guariti continuano ad essere 5. Stabile a 80 il dato sui decessi, così come quello sui ricoveri fermo per il secondo giorno consecutivo a tre.

Un’altra buona notizia è data dalla terapia intensiva, che continua a rimanere vuota. Va segnalato, invece, un incremento delle persone in isolamento: se ne contano 39 in più tra le giornate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio. Infine, sul fronte tamponi sono 1.054 quelli processati nell’ultima giornata per un totale di 102.611 prelievi.