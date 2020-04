Coronavirus, solo due contagi in più ma c’è un nuovo decesso

Due contagi in più a fronte di 630 tamponi: è il bilancio di sabato 25 aprile così come riportato dai dati diramati dalla Regione Umbria. Nel giorno della Liberazione, quindi, nel Cuore verde d’Italia si sono registrati solo due nuovi casi di positività al Coronavirus, con un’incidenza dello 0,1 per cento. In tutto, quindi, sul territorio regionale si contano 1.368 contagi dall’inizio dell’emergenza, mentre le persone al momento positive continuano a diminuire. Ventuno in meno quelle registrate nell’ultima giornata. Attualmente, infatti, i casi ammontano a 377.

Crescono, invece, i guariti. Complessivamente 927, ossia 22 in più rispetto a sabato. I clinicamente guariti si attestano sulla cifra di 81, venti in meno di 24 ore fa. Ma c’è da registrare anche una nuova vittima che porta il numero dei decessi a 64 su tutto il territorio umbro. Dei 1.368 pazienti positivi, ad oggi sono ricoverati in 108, e quindi 5 in meno di sabato. Di questi 17 sono in terapia intensiva, uno in meno del precedente report. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.008 (- 73). Sempre alla stessa data, risultano 14.064 (+ 106) persone uscite dall’isolamento. I tamponi effettuati, infine, ammontano complessivamente a 32.569 tamponi, 630 in più rispetto alla giornata precedente.