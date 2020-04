Coronavirus, solo quattro contagi ma due nuovi decessi: i dati di martedì

Solo quattro persone positive tra gli oltre mille tamponi effettuati: l’Umbria sembra aver imboccato la strada giusta nella lotta al Covid. I dati diramati dalla Regione Umbria, attraverso report giornalieri, fanno infatti emergere un quadro rassicurante su quella che è attualmente la situazione e sul decorso che sta avendo la diffusione del virus. Alle 8 di martedì 21 aprile si contano dunque 1.353 contagi complessivi, quattro in più di lunedì e con un’incidenza dello 0,3 per cento. Attualmente i positivi risultano 568, ossia 23 in meno del precedente bollettino. In aumento, anche se con numeri più contenuti, i guariti: rispetto ai 55 dell’ultima giornata ad oggi se ne contano 25. I clinicamente guariti sono invece 161, in calo di sei. Diminuiti i pazienti: 129 in totale, 13 in meno rispetto a 24 ore fa. Buone notizie anche dalla terapia intensiva: 22 pazienti con un calo di 7 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.317 (-58), mentre quelle uscite dall’isolamento hanno raggiunto quota 12.536, ossia 743 in più di lunedì. Unica nota negativa i due nuovi decessi registrati nell’arco delle ultime 24 ore, che hanno portato a 60 il numero delle vittime da Covid-19 in Umbria. Infine, sul fronte tamponi, un migliaio quelli effettuati nell’ultima giornata. Nello specifico 1.116 test per un totale di 26.662.