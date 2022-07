Coronavirus, tasso di positività in calo. In leggera diminuzione anche i ricoveri

Scende al 26,74% il tasso di positività in Umbria, in calo di oltre due punti percentuali rispetto al giorno precedente. A dirlo è, come sempre, il bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Quello, cioè, aggiornato a sabato 16 luglio, che rileva 1.624 nuovi casi a fronte di 6.072 tamponi processati, di cui 5.444 antigenici e 628 molecolari. Le guarigioni, invece, sono state 1.481. Aumentano, dunque, gli attualmente positivi, ma l’incremento risulta contenuto: solo 142 in più in 24 ore per un totale di 23.607. In leggera diminuzione i ricoveri, passati da 287 a 285, ossia due in meno. Stabile a 163 il numero dei pazienti in area medica Covid, mentre in intensiva si contano 7 persone, una in meno del precedente report. Stesso calo anche negli altri reparti ospedalieri, dove i degenti risultano complessivamente 115. Il bollettino di sabato registra, però, anche un nuovo decesso, con le vittime totali che raggiungono quota 1.894. Per quanto riguarda, infine, le residenze sanitarie assistenziali, la situazione resta invariata rispetto al giorno precedente, con 16 ospiti contagiati dal virus.