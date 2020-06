Coronavirus, tre nuovi casi in Umbria: uno a Foligno

Tre nuovi casi di Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. I 1.014 tamponi processati nella giornata di lunedì, infatti, hanno evidenziato tre contagi su tutto il territorio regionale. Nello specifico, un nuovo positivo è stato riscontrato a Città di Castello, uno a Terni ed il terzo a Foligno. Per la città della Quintana si tratta del secondo caso registrato negli ultimi giorni, dopo che nelle scorse settimane Foligno era stato dichiarato Covid free, ossia senza più positivi. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza, lo scorso 28 febbraio, nella terza città dell’Umbria si sono contati 44 contagi, con 39 guariti e tre decessi. Tornando alla situazione generale di tutta Umbria, i tre nuovi casi di Coronavirus portano a 1.435 il dato complessivo. Trentasette gli attualmente positivi, ossia uno in più di ieri, dal momento che contemporaneamente si sono avute due guarigioni, per un totale di 1.322. Sempre stabili i clinicamente guariti, fermi a 8, così come i decessi, con 76 vittime. Si contano, invece, due nuovi ricoveri. In tutto si tratta di 14 pazienti, di cui due in terapia intensiva. Quattordici in meno le persone in isolamento per un totale di 247, contro i 261 del precedente report. Infine sul fronte tamponi, il dato complessivo è di 77.427 test processati, di cui 1.014 nell’ultima giornata.