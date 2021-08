Coronavirus, tre ricoveri in più in 24 ore e c’è un nuovo paziente in intensiva

Tre ricoveri in più in 24 ore ed un nuovo paziente in terapia intensiva. Dopo due giorni in una situazione di sostanziale stabilità, si va a modificare il quadro ospedaliero nell’Umbria alle prese con il Covid-19. Nelle strutture ospedaliere di Perugia e Terni si contano, infatti, 34 pazienti positivi al Coronavirus, come detto tre in più rispetto al bollettino precedente. Di questi, 17 si trovano al Santa Maria della Misericordia ed altrettanti al Santa Maria. Sale di un’unità anche il dato relativo all’intensiva: in totale due pazienti, entrambi ricoverati nella struttura ospedaliera ternana. Nessuna variazione, invece, sul fronte decessi, con le vittime che continuano ad essere 1.426 dall’inizio della pandemia.

A contrarre il Covid nelle ultime 24 ore sono stati altri 179 cittadini su 2.312 tamponi molecolari processati (in tutto 1.046.240). Il tasso di positività si attesta, quindi, al 7,74%, ancora in lieve aumento rispetto all’ultimo report. Numerosi i comuni umbri interessati dall’ultima ondata di contagi, a cominciare da Terni dove se ne sono registrati altri 36. A seguire Perugia con 30, Città di Castello con 13 e Gubbio con 12. Sempre 12 quelli di fuori regione. Per quanto riguarda la Valle Umbra Sud, invece, cinque i casi Covid in più a Foligno, tre a Campello sul Clitunno, Spello e Trevi, due a Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Spoleto ed uno a Cannara. Tornando alla Città della Quintana, di folignati contagiati se ne contano 78 e tutti sottoposti ad isolamento. Nessun ricoverato, così come non si registrano però nuovi guariti.

In salita gli attualmente positivi su tutto il territorio regionale: sono 102 in più per un totale di 2.269. I guariti nelle 24 ore sono stati invece 77 (in tutto 56.208), mentre i contagi complessivi ammontano a 59.903. In isolamento altri 99 cittadini, in tutto sono 2.235. Gli antigenici effettuati nell’ultima giornata sono stati 3.688 (nel complesso 606.130). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 7.423 le dosi somministrate nella giornata di giovedì 12 agosto per un totale di 1.092.933, pari quindi al 94,48%. Nel complesso i vaccini consegnati all’Umbria sono stati, da inizio campagna, 1.156.834. Prima dose somministrata al 78,31% della popolazione umbra (604.032), ciclo completo invece per il 65,81% (507.375).

E sempre a proposito di campagna vaccinale, da lunedì 16 agosto sarà possibile, per i giovani dai 12 ai 18 anni, prenotare direttamente l’appuntamento online, aderire ai Vaccine Day dedicati oppure presentarsi senza prenotazione ai centri vaccinali individuati. Lo prevede il piano organizzato dal commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo.

La modalità più comoda e conveniente, fanno sapere dalla Regione, è la prenotazione tramite portale (https://vaccinocovid.regione.umbria.it/). Così facendo, si potrà scegliere la sede, il giorno e l’ora dell’appuntamento, direttamente dal proprio computer o smartphone.

La seconda opzione è quella di aderire ai Vaccine Day di domenica 22 e 29 agosto in tutti i punti vaccinali territoriali, aperti dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 19.30. Fa eccezione il punto di Terni in cui il secondo Vaccine Day sarà sabato 28 anziché domenica 29 agosto, a causa dell’evacuazione programmata di un ordigno bellico in un’area adiacente.

La terza possibilità per gli under 18, sempre da lunedì 16 agosto, è quella di presentarsi senza prenotazione nei punti vaccinali individuati dalla Regione, che sono quelli di: Bastia Umbra, Città di Castello (palestra Salviani), Gubbio, Perugia San Marco, Marsciano, Tuoro sul Trasimeno, Foligno Aeroporto, Spoleto, Narni, Orvieto (Sferracavallo), Terni e Valnerina. Per tutti i centri l’orario di apertura è dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 19.30, ad eccezione della Valnerin. A Norcia, infatti, il punto vaccinale è aperto dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 13.30 e il venerdì a Cascia, sempre dalle 10.30 alle 13.30.

È fondamentale tenere presente, ricordano da palazzo Donini, che le dosi riservate a coloro che accedono senza prenotazione sono contingentate e quindi non può essere garantita la vaccinazione a tutti coloro che si presenteranno spontaneamente ai punti vaccinali. Per tale motivo è raccomandata l’adesione prenotando online con libera scelta della sede e del giorno. A tutti i soggetti di età compresa tra 12 e 18 anni verrà somministrato vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna). “Chiediamo a tutti i cittadini di rispettare l’orario indicato nell’appuntamento – commenta il commissario D’Angelo - e di presentarsi con la modulistica compilata, inclusa l’autorizzazione per minori, firmata dai genitori o dal legale rappresentante”. Tutta la modulistica è scaricabile al seguente link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-giorno-della-prenotazione