Coronavirus, in Umbria 10 contagi in 24 ore: otto solo ad Assisi

Sono dieci, in totale, i contagi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 834 tamponi. Di questi, ben 8 quelli che si contano ad Assisi, uno a Terni ed uno ad Orvieto.

Per quanto riguarda la città di San Francesco, si tratta di un gruppo di frati novizi arrivati ad Assisi da varie parti del mondo qualche giorno fa, mentre ad Orvieto ad essere risultato positivo al tampone rinofaringeo è stato un 62enne rientrato lo scorso mercoledì dall’Albania dove si era recato per motivi di lavoro. L’uomo si trova in isolamento domiciliare, costantemente monitorato, mentre è in corso corso l'indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti anche se, secondo quanto fa sapere l’Usl Umbria 2, l'uomo si trovava già, dal suo ritorno in città, in isolamento fiduciario disposto dall'azienda sanitaria in quanto proveniente da un Paese considerato a rischio.

In isolamento domiciliare anche le altre nove persone risultate positive tra Assisi e Terni, come testimoniato dal dato sui ricoveri fermo a 8 come nel precedente report. Così come resta invariata la situazione nelle terapie intensive, dove non si registra nessun paziente. Tra venerdì 7 e sabato 8, poi, un solo guarito. Si tratta di un cittadino di Terni. In aumento, invece, le persone poste in isolamento: se ne contano 26 in più in 24 ore. Dalle 756 di venerdì, infatti, si è passati alle 782 di sabato. In chiusura, i tamponi. Come detto, 834 quelli processati nell’ultima giornata per un totale di 127.488 prelievi dall’inizio dell’emergenza Covid.