Coronavirus, in Umbria 15 decessi nell'ultimo bollettino

Impennata di decessi nell’Umbria alle prese con il Coronavirus. Il bollettino diramato dalla Regione nella mattinata di sabato 11 giugno ne riporta, infatti, ben 15, che portano il numero complessivo delle vittime a quota 1.868 dall’arrivo della pandemia nel Cuore verde d’Italia. Nonostante il boom di vittime segnalate, però, gli altri dati rilevati dal report di palazzo Donini evidenziano una situazione di sostanziale stabilità rispetto ai giorni precedenti. Nessuna variazione rilevante sul fronte ricoveri: dai 93 positivi di venerdì si è infatti passati agli attuali 92, ossia uno in meno in 24 ore. In area medica Covid si contano 67 persone contro le 68 del giorno precedente, così come in rianimazione si hanno due pazienti a fronte dei tre del bollettino di venerdì. Negli altri reparti ospedalieri, infine, si è passati da 22 a 23 cittadini contagiati. Per quanto riguarda i contagi, si riscontra un lieve incremento degli attualmente positivi: se nella giornata di venerdì ne risultavano 7.085, ora sono 7.064. Numeri alla mano, 21 in meno. I casi giornalieri sono stati 422, i guariti 428. Il tasso di positività si attesta al 18,30%, in risalita rispetto al giorno precedente. Di tamponi ne sono stati processati complessivamente 2.306: 1.902 gli antigenici e 404 i molecolari. Stabile, infine, in quadro nelle Rsa con un solo ospite contagiato dal Coronavirus.