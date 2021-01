Coronavirus, in Umbria 202 contagi. Tasso di positività al 7,8 per cento

Sono all'incirca 200 i nuovi contagi in Umbria. Tra sabato 2 e domenica 3 gennaio, infatti, a fronte di 2.562 tamponi processati sono stati individuati, nello specifico, altri 202 casi di Covid-19. Il tasso di positività si attesta così sul 7,8 per cento, di poco inferiore al giorno di Capodanno, quando su 2.615 prelievi erano risultate positive al virus 228 persone.

Tra i Comuni umbri interessati dall’ultima ondata di contagi c’è Perugia con altri 24 casi e Terni con 13. Undici i positivi in più a Foligno, dove si contano attualmente 159 contagi. In isolamento si trovano, al momento, 148 folignati, 11 invece quelli ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva. Dieci i guariti. Sempre nella Valle Umbra Sud individuati quasi casi di Covid a Spoleto, due a Gualdo Cattaneo e Trevi ed uno a Montefalco, Nocera Umbra e Spello.

In tutto il Cuore verde d’Italia, invece, il dato degli attualmente positivi è di 3.904, ossia 111 in più del giorno precedente. Ottantotto i guariti, per un totale di 24.905, e 29.440 casi complessivi. Tre i decessi in 24 ore tra Città di Castello, Deruta e Terni per un totale di 631 vittime. Tra sabato e domenica, poi, un ricovero in meno. Degli attuali 316 pazienti, 92 sono ricoverati all’ospedale di Terni, 62 in quello di Perugia, 49 a Spoleto, 40 a Città di castello, 23 a Foligno e 11 all’ospedale da campo del Santa Maria della Misericordia. Nelle stesse 24 ore si registra, però, una persona in più in rianimazione. Il dato è di 48 posti letti occupati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali umbri: 21 a Terni, 9 a Perugia e 6 a Foligno, Spoleto e Città di Castello.

Per quanto riguarda il provvedimento dell’isolamento, si registrano 182 persone in più su tutto il territorio regionale. In tutto sono 5.314. Ad essere usciti dall’isolamento, invece, altri 202 soggetti per un totale di 111.270. Sul fronte tamponi, infine, 509.101 quelli processati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.