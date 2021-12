Coronavirus, in Umbria 82 contagi e 35 guariti: positivi ancora in crescita

Ottantadue contagi (68.233) e 35 guariti (64.855) in Umbria nell’ultima giornata. Numeri che portano il dato dei positivi a sfiorare quota 1.900 nella mattinata di lunedì 6 dicembre. Attualmente, infatti, il Cuore verde d’Italia fa i conti con 1.884 casi di Covid-19, ossia 47 in più in un giorno. Di questi, sono 1.834 quelli in isolamento, mentre per 50 persone si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Fronte, quest’ultimo, su cui non si riscontrano variazioni rispetto al bollettino precedente. Entrando nel dettaglio dei numeri sono 29 i pazienti Covid all’ospedale di Perugia, 21 in quello di Terni. Resta stabile a sette anche il numero dei soggetti in terapia intensiva: cinque al Santa Maria di Terni, due al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Tornando ai nuovi contagi, sono ben 29 quelli individuati nella sola città di Terni. Un solo positivo in più, invece, è stato riscontrato a Perugia. Tre i nuovi casi Covid di fuori regione. Per quanto riguarda la situazione nella Valle Umbra, sono altri quattro i cittadini risultati positivi a Foligno, Spoleto e Trevi, tre a Spello ed uno a Nocera Umbra. Ritorno del virus a Otricoli, “Covid free” il comune di Cascia. A Foligno individuato anche un guarito. Nella città della Quintana si contano, quindi, 331 positivi, di cui 330 sottoposti ad isolamento ed uno solo ricoverato. Per Foligno si tratta ancora del numero più alto registrato in tutta la regione. Netto il distacco con Perugia, dove i contagi attualmente sono 248, e con Terni, dove ne risultano 216.

Intanto, a livello regionale il tasso di positività si attesta all’1,82%. Gli 82 nuovi contagi sono stati individuati su 4.498 tamponi, di cui 3.948 antigenici (1.271.126) e 550 molecolari (1.259.492). Nessuna variazione per quanto riguarda i decessi: le vittime restano 1.494 da inizio pandemia. Per quanto riguarda, infine, i vaccini, in tutta Umbria raggiunta la copertura dell’86,33% della popolazione con prima dose, dell’85% con il ciclo completo e del 16,58% con la terza dose.