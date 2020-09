Coronavirus, in Umbria altri 33 positivi ma ci sono anche 31 guariti in più

Trentatré nuovi positivi ma anche 31 guariti in più. È il bilancio dell’emergenza epidemiologica in Umbria tra le giornate di martedì 8 e mercoledì 9 settembre. Dati alla mano, dunque, nel Cuore verde d’Italia si registra un balzo in avanti sia sul fronte contagi ma anche per ciò che riguarda le guarigioni.

Entrando nel dettaglio degli ultimi casi registrati, boom di positivi a Perugia che in 24 ore ne ha fatti registrare ben 14 in più. Tra gli altri Comuni coinvolti anche Fabro e Penna in Teverina dov’è stato riscontrato il primo caso in assoluto di Coronavirus da inizio pandemia. Un positivo in più anche per Bastia Umbria, Bevagna, Citerna, Corciano, Narni, Norcia, Orvieto e Torgiano. Due i nuovi casi a Terni e Cannara, quattro invece quelli di fuori regione.

L’Umbria tocca così quota 1.968 casi complessivi dal 28 febbraio scorso. Di fatto, però, le persone attualmente positive sono cresciute solo di due unità. In 24 ore, infatti, si sono registrati anche 31 guariti: 6 a Perugia e Terni, 5 a Gubbio, 4 a Narni, 3 a Bastia, 2 a Corciano, uno ad Amelia, Bettona, Magione, Umbertide ed uno di fuori regione. In totale, 1.509 persone che da inizio emergenza hanno sconfitto il virus.

Virus che fa, però, registrare anche due ricoveri in più: dai 17 di martedì si è passati ai 19 di mercoledì. Sempre due le persone in terapia intensiva e stabili a 81 i decessi. Cresce il numero delle persone attualmente in isolamento: 82 in 24 ore per un totale di 1.904. Sotto quota 2mila i tamponi processati. Nello specifico 1.830 per un valore complessivo di 179.159 prelievi processati da inizio emergenza.

Per quanto riguarda il caso di Fabro, l’Usl Umbria 2 fa sapere che si tratta di un uomo di circa 55 anni, che si trovava già in isolamento fiduciario per un contatto sospetto in ambito lavorativo fuori regione. Avviata contestualmente l’indagine epidemiologica e controllo dei familiari, che attualmente si trovano in isolamento. Il soggetto risultato positivo presenta sintomatologia lieve che non richiede ricovero ospedaliero.