Coronavirus, in Umbria lieve flessione di positivi e ricoveri

Live flessione di positivi e ricoveri nell’Umbria del Covid. Il bollettino diramato dalla Regione nella mattinata di lunedì 23 maggio riporta, infatti, un leggero calo dei positivi, passati da 8.570 a 8.559, ossia undici in meno nell’ultima giornata. Su 1.117 tamponi analizzati (981 antigenici e 136 molecolari), i casi di contagio riscontrati sono stati 212, i guariti invece 223. Il tasso di positività è del 18,97%. Sul fronte ospedaliero il calo nelle 24 ore è stato di sole due unità. I cittadini positivi al Coronavirus attualmente ricoverati risultano infatti 135. Stabile la situazione in intensiva con un solo paziente, mentre in area medica Covid il dato cala di quattro unità per un totale di 95 persone. Risale lievemente, invece, il numero dei soggetti positivi presenti negli altri reparti ospedalieri: sono 39 contro i 37 del giorno precedente. Invariato il quadro nelle Rsa con 8 ospiti contagiati dal Coronavirus, così come non si riscontrano cambiamenti per ciò che riguarda i decessi, che continuano ad essere 1.842.