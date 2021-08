Coronavirus, in Umbria più guariti che nuovi positivi

Più guariti che nuovi positivi in Umbria nell’ultima giornata. È la fotografia scattata dalla dashboard elaborata quotidianamente dalla Regione, aggiornata alla mattinata di sabato 14 agosto. I nuovi contagi riscontrati su tutto il territorio regionale sono stati 92, mentre le guarigioni accertate sono state 121 (in tutto 56.329).

Diciotto i casi Covid in più a Terni e 17 a Perugia, 10 invece di fuori regione. A Foligno altri cinque positivi, mentre sono stati due quelli individuati a Spoleto nelle 24 ore ed uno solo a Giano dell’Umbria e Nocera Umbra. Tornando a Foligno, sale a 82 il numero di cittadini attualmente alle prese con il virus: a fronte dei 5 nuovi casi si è infatti registrata una sola guarigione. Tutti gli 82 positivi, però, si trovano in isolamento e non risultano ricoveri.

I contagi totali, ossia riferiti a tutta Umbria, invece, sono al momento 2.240, ossia 29 in meno del giorno precedente. In calo il tasso di positività, passato dal 7,74% al 4,4%. I 92 nuovi casi sono stati infatti riscontrati su 2.087 tamponi molecolari processati (in totale 1.048.327). Gli antigenici effettuati nelle 24 ore, invece, sono stati 4.600 (in tutto 610.730). I positivi da inizio pandemia hanno raggiunto la quota di 59.995, mentre resta stabile a 1.426 il dato relativo ai decessi. Così come, nell’ultima giornata non si sono avute variazioni sul fronte ricoveri: 34 quelli ordinari, 2 in terapia intensiva.

In isolamento 29 persone in meno, in tutto 2.206. Per quanto riguarda i vaccini, nella giornata di venerdì 13 agosto sono state somministrate 7.084 dosi per un totale di 1.100.017, ossia il 95,09%. Vaccinato con prima dose il 78,88% della popolazione umbra (608.559), con ciclo completo invece il 66,14% (509.971).

E proprio sul fronte vaccinale è intervenuto, nelle scorse ore, l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. “La campagna prosegue senza sosta anche a Ferragosto - ha dichiarato - al fine di centrare l’obiettivo di raggiungere l’autunno in sicurezza, sia sul versante scuola che per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri. Siamo tra le regioni con la migliore performance nella vaccinazione degli over 50 - ha quindi proseguito - l’88,5% dei quali ha ricevuto almeno una dose. E l’aver messo in sicurezza le fasce di popolazione a maggior rischio di ospedalizzazione, ci mette nella condizione di guardare con relativa serenità ai prossimi mesi. Voglio ringraziare tutti gli operatori del sistema sanitario regionale - ha quindi concluso - che da febbraio dell’anno scorso, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza al servizio pubblico”.