Coronavirus, in Umbria più guariti che nuovi positivi ma ci sono altri cinque decessi

Più guariti che nuovi contagi in Umbria. Lo riporta la dashboard della Regione, aggiornata alla tarda mattinata di lunedì 4 gennaio. Dal bollettino, infatti, risultano 75 guariti contro 54 nuovi casi di Covid-19, numeri che determinano una leggera flessione degli attualmente positivi, passati da 3.904 a 3.878. Di fatto, 26 in meno del precedente report. Di tamponi, però, ne sono stati processati pochi, così come avviene solitamente nei giorni festivi. In particolare, tra domenica 3 e lunedì 4 gennaio, ne sono stati analizzati 542 che rapportati ai contagi riscontrati, restituiscono un tasso di positività del 9,96 per cento.

Tornando ai nuovi positivi, il comune umbro con il maggior numero di casi di Covid-19 è Gualdo Tadino, dove se ne contano 11. Quattro quelli individuati a Perugia e 2 a Terni. Stessa cifra anche per Spoleto e Nocera Umbra, mentre a Foligno ne sono stati registrati altri 6. Nella città della Quintana, dunque, sono 165 le persone attualmente positive, in leggero rialzo rispetto al giorno precedente quando il dato era di 159 contagi. In isolamento si trovano 154 folignati, mentre sono 11 i ricoverati. Quattro in terapia intensiva e nessun guarito tra domenica e lunedì per il comune folignate.

Guardando agli altri dati regionali, di casi complessivi se ne contano 29.494, mentre i guariti totali sono 24.980. Altri cinque i decessi nel Cuore verde d’Italia, per un totale di 636 vittime. Dashboard alla mano, registrato un decesso ad Assisi, Città di Castello, Perugia e Terni e due a Gualdo Tadino. Rispetto al report del giorno precedente risulta, però, una vittima in meno a Trevi. Di fatto compensata da uno dei sei riportati nell’ultima griglia.

Due in più i ricoveri ordinari, per un totale di 318 posti letti occupati: 89 all’ospedale di Terni, 66 a Perugia, 51 a Spoleto, 39 a Pantalla, 37 a Città di castello, 26 a Foligno e 10 all’ospedale da campo allestito fuori dal Santa Maria della Misericordia. Quattro in meno i pazienti in terapia intensiva. Attualmente 44, di cui 29 a terni, 8 a Perugia, 7 a Foligno, 5 a Spoleto e 4 a Città di Castello.

In isolamento 111 persone in più in tutto il Cuore verde d’Italia per un totale di 5.425, mentre sono 169 i soggetti usciti dall’isolamento nelle ultime 24 ore. In tutto 111.439. Infine, sul fronte tamponi sono 509.643 quelli processati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.