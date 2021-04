Coronavirus, in Umbria i positivi sono meno di 4mila. Ancora due decessi

In Umbria i positivi al Coronavirus scendono sotto la soglia dei 4mila. Il dato preciso è di 3.902 contagi riscontrati attualmente su tutto il territorio regionale, ossia 128 in meno del giorno precedente. Parallelamente si sono registrati 166 guariti (in tutto 47.284), mentre i casi da inizio pandemia hanno raggiunto quota 52.484. Di fatto 40 in più dell’ultimo report. A tanto ammontano, infatti, i casi Covid individuati in tutta Umbria tra le giornate di domenica 11 e lunedì 12 aprile, a fronte di solo 631 tamponi molecolari processati (in totale 814.705). Il tasso di positività si attesta, dunque, al 9,41 per cento.

Sono 12 i contagi in più individuati a Foligno, dove si sono avuti anche 13 guariti. Il dato complessivo è, attualmente, di 236 cittadini positivi, di cui 202 in isolamento e 34 ricoverati. Sono 8 i folignati in terapia intensiva. Tre, invece, a Spoleto. Stessa cifra anche per Terni, mentre a Spello se ne contano altri due. Un solo contagio in più nelle 24 ore, infine, per Bevagna, Nocera Umbra e Perugia.

Il Cuore verde d’Italia fa però i conti anche con altri due decessi tra Porano e Terni. Le vittime complessive diventano così 1.298. In leggera risalita tra domenica e lunedì i ricoveri ordinari: quattro in più per un totale di 317 pazienti. Di questi, 90 si trovano all’ospedale di Perugia, 52 in quello di Terni, 46 a Spoleto, 45 a Pantalla, 38 a Città di Castello, 23 a Foligno, 14 a Branca e 9 all’ospedale da campo dell’Esercito di Perugia. Stabile a 41, invece, il numero delle persone per le quali si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva su tutto il territorio regionale.

In isolamento si contano 56 soggetti in meno, in tutto 5.185. Gli antigenici effettuati nelle 24 ore sono stati 631 (nel complesso 230.626). Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, il report del Ministero della Salute, aggiornato alla prima mattinata di lunedì 12 aprile, riporta 193.009 dosi somministrate su 231.835. Ossia, l’83,3 per cento.