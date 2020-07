Coronavirus, in Umbria sesto giorno con zero contagi. Tornano vuote le terapie intensive

Sesto giorno senza nuovi contagi da Coronavirus in Umbria. Nel Cuore verde d'Italia è la seconda striscia più lunga senza nuovi positivi dall'inizio della pandemia. Per trovare una serie più importante di giorni consecutivi senza nuovi casi, bisogna tornare indietro di due mesi. Il riferimento va al periodo a cavallo tra fine maggio ed inizio giorno, quando in Umbria i giorni senza nuovi positivi furono ben undici di fila. Dopo una settimana – la scorsa – in cui i contagi erano tornati a salire, ora il quadro sembra di nuovo essere cambiato. A dirlo sono i risultati dei 940 tamponi effettuati tra mercoledì e giovedì. La fotografia della situazione arriva, come sempre, dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione attraverso la Dashboard Covid-19. I dati sono aggiornati alle 13.09 di giovedì 30 luglio. Gli attualmente positivi in Umbria rimangono quindi 22, evidenziando il fatto che non ci sono stati ulteriori nuovi guariti. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia rimane quindi sempre 1.465, mentre quello dei guariti è stabile a 1.363 così come quello delle vittime: 80. Buone notizie arrivano anche dalle persone ricoverate in ospedale. Tra mercoledì e giovedì sono rimaste sempre in sette, ma l'unico paziente ricoverato in terapia intensiva ha lasciato questo reparto. Così il conto totale dice che in Umbria ci sono tre pazienti al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e quattro al “Santa Maria” di Terni. Cresce di ventisei unità il numero delle persone in isolamento fiduciario: ora sono 529. Cresce però anche il numero di coloro che dall'isolamento sono usciti, con il conto totale che arriva a 29.831. L'ultimo aggiornamento ha inoltre evidenziato che i tamponi eseguiti nelle ultime ore sono stati, come già detto, 940. Il totale dei test effettuati da inizio pandemia è di 120.199.