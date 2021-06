Coronavirus, in Umbria il tasso di positività scende allo 0,66 per cento

Scende al di sotto dell’uno per cento il rapporto tra nuovi contagi e tamponi processati in Umbria. Il tasso di positività risulta, infatti, dello 0,66 per cento. Tra lunedì 31 maggio e martedì primo giugno sono 17 in più i casi Covid individuati su 2.544 tamponi molecolari analizzati. Quattro i contagi in più a Città di Castello, tre a Bastia Umbra e Gualdo Tadino, due a Gubbio ed uno soltanto nei comuni di Foligno, Marsciano ed Orvieto. Un altro caso, infine, anche di fuori regione. Nessun nuovo positivo, invece, per Perugia e Terni. Tornando a Foligno nelle stesse 24 ore registrato anche un guarito. I casi Covid nella città della Quintana risultano dunque, attualmente, 50. Altrettante le persone sottoposte ad isolamento. Tra lunedì e martedì nella terza città dell’Umbria non si sono quindi verificate variazioni.

A livello regionale, invece, l’Umbria fa i conti con 1.493 cittadini positivi, ossia 30 in meno dell’ultimo report. Parallelamente sono state 46 in più le persone guarite, per un totale di 53.505, mentre i contagi dall’inizio della pandemia hanno raggiunto quota 56.400. Tra lunedì e martedì un decesso in più, registrato nel comune di Città di Castello. Sale così a 1.402 il numero delle vittime del Coronavirus. Due i pazienti Covid in meno in 24 ore. I ricoveri ordinari tornano così a quota 68, di cui 25 all’ospedale di Perugia, 18 in quello di Terni, 15 a Pantalla, 8 a Città di Castello ed uno a Foligno e Branca. Stabili da quattro giorni i numeri nelle terapie intensive umbre, dove si contano complessivamente sei pazienti: 5 al Santa Maria della Misericordia di Perugia ed uno al Santa Maria di Terni.

Sottoposti ad isolamento 1.397 cittadini, di fatto 101 in meno del giorno precedente. Per quanto riguarda gli antigenici, tra lunedì e martedì ne sono stati effettuati altri 4.173, mentre i vaccini somministrati nelle stesse 24 ore sono stati 5.865. Inoculato, dunque, il 97,9 per cento delle dosi in possesso della Regione, ossia 528.048 su 539.415.