Coronavirus, in Umbria un nuovo ricovero in intensiva e un decesso in più

È di sette ricoveri in terapia intensiva il dato riportato dalla dashboard elaborata dalla Regione Umbria, aggiornata alla prima mattina di sabato 11 settembre. Rispetto all’ultimo bollettino diramato, dunque, si registra un paziente in più, positivo al Coronavirus, in rianimazione. Restano stabili, invece, i ricoveri ordinari. Se ne contano 58, di cui 29 all’ospedale di Perugia e 28 in quello di Terni. Aumenta, invece, il numero dei decessi: uno in più in 24 ore per un totale di 1.436 vittime da inizio pandemia. Si tratta, questa volta, di una persona residente fuori regione.

E risale, seppur non in maniera consistente, anche il dato relativo agli attualmente positivi: dai 1.492 del precedente report si è infatti passati agli attuali 1.503, ossia undici in più in un giorno. In isolamento si trovano 1.445 persone. A contrarre il Covid altri 87 cittadini, mentre i guariti sono stati 75. Torna a crescere il tasso di positività, che si attesta al 5,32%. I nuovi positivi sono stati infatti riscontrati su 1.633 tamponi molecolari processati (1.097.950).

Tra i comuni umbri coinvolti c’è Perugia con altri 19 contagi, seguita da Foligno con 15. Sette i casi Covid in più a Terni, cinque di fuori regione, tre a Bevagna e Spoleto, due a Gualdo Cattaneo e uno a Montefalco e Spello. Per Foligno anche 10 guariti: i cittadini attualmente contagiati sono quindi 119, di cui 112 in isolamento e sette ricoverati.

Tornando al quadro regionale, da inizio pandemia l’Umbria ha fatto i conti con 62.741 positivi e 59.802 guariti e 721.571 antigienici effettuati, ossia 5.987 in più dell’ultimo bollettino. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, somministrate nel complesso 1.215.051 dosi, ossia l’89,61% di quelle consegnate (1.355.904). I vaccini inoculati nell’ultima giornata sono stati 4.608. Le prime dosi hanno raggiunto l’84,92% della popolazione umbra vaccinatile, le seconde dosi invece il 74,98%.