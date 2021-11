Coronavirus, un ricovero in più in 24 ore e un decesso a Foligno

Un ricovero ordinario in più in 24 ore nell’Umbria del Covid, dove i pazienti tornano a quota 50. Sono 29 quelli ricoverati all’ospedale di Terni, 21 in quello di Perugia. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le terapie intensive. I cittadini in rianimazione sono sempre sette, di cui sei al Santa Maria di Terni ed uno solo al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nelle stesse 24 ore registrato anche un nuovo decesso a Foligno. Per la città della Quintana si tratta della vittima numero 102, mentre a livello regionale il dato complessivo è di 1.467 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Ottantacinque i contagi nell’ultima giornata individuati su 9.896 tamponi, di cui 2.258 molecolari e 7.638 antigenici. Il tasso di positività si attesta, quindi, allo 0,85%. Diciannove i casi Covid in più a Perugia, tre a Terni ed altrettanti di fuori regione. Nella Valle Umbra riscontrati altri 14 contagi a Foligno, 12 a Spoleto, cinque a Giano dell’Umbria, due a Gualdo Cattaneo e Montefalco e uno a Spello. Tornando alla città della Quintana, due i guariti per un totale di 217 folignati attualmente positivi al Coronavirus, di cui 215 sottoposti ad isolamento e due ricoverati.

In tutta Umbria, invece, di attualmente positivi se ne contano 1.371, ossia 52 in più del precedente report. Sono 1.321 i soggetti per i quali è scattato l’isolamento, mentre 50 - come detto - i ricoverati. Complessivamente, da inizio pandemia, l’Umbria ha fatto quindi i conti con 65.647 casi di Covid-19, 62.809 guariti - di cui 32 nell’ultima giornata, 1.036.381 antigenici effettuati e 1.197.135 molecolari analizzati. Di vaccini ne sono stati somministrati in tutto 1.308.706, pari al 92,43% delle dosi consegnate al Cuore verde d’Italia (1.469.324), di cui 2.983 nelle ultime 24 ore. Vaccinato con prima dose l’85,31% della popolazione umbra, con ciclo completo l’83,29% e con terza dose il 6,15%.