Coronavirus, undici ricoveri in meno in 24 ore e l’Umbria scende a 172 pazienti

Undici ricoveri in meno in 24 ore portano il numero complessivo dei pazienti Covid in Umbria a quota 172. Migliora, dunque, la situazione sul fronte ospedaliero, dove si contano - secondo quanto riportato dal report regionale aggiornato alla mattinata di martedì 22 febbraio - 164 persone in area medica e 8 in terapia intensiva. In rianimazione, quindi, non si registrano variazioni rispetto al giorno precedente. Sono 58 i pazienti Covid all’ospedale di Perugia (di cui 3 in rianimazione), 47 a Terni (ci cui 5 in rianimazione), 29 a Foligno, 17 a Città di Castello, 13 a Pantalla e 7 a Branca. Cinque i decessi in più: due a Perugia ed altrettanti a Terni mentre il quinto fa riferimento ad una persona residente a Città di Castello. In totale, dunque, le vittime salgono a quota 1.722.

Un migliaio i nuovi positivi in tutta Umbria nell’ultima giornata. Nel dettaglio, ne sono stati individuati 999 (179.919), mentre i guariti nelle stesse 24 ore sono stati 1.385 (167.359). Diminuisce di 391 unità, quindi, il dato relativo ai casi di contagio attualmente presenti nel Cuore verde d’Italia: sono 10.658, con 10.486 cittadini in isolamento e, come detto, 172 ricoverati. In calo anche il tasso di positività, che si attesta all’8,59%. I quasi mille nuovi contagi sono stati, infatti, riscontrati su 11.618 tamponi, di cui 9.215 antigenici (2.143.555) e 2.403 molecolari (1.512.536).

Restano sopra quota mille casi sia Perugia (1.688) che Terni (1.280), dove nell’ultima giornata si sono avuti rispettivamente 162 e 113 positivi in più. Trentacinque, invece, quelli residenti fuori regione (606). Andando ad analizzare il quadro nella Valle Umbra, invece, il bollettino diramato martedì riporta altri 69 casi di Covid-19 a Foligno (560), 52 a Spoleto (535), 14 a Spello (101), 8 a Montefalco (74), 7 a Trevi (100), 6 a Bevagna (39), 4 a Castel Ritaldi (39), Giano dell’Umbria (45) e Gualdo Cattaneo (60), 3 a Cannara (58), 2 a Campello sul Clitunno (20) e uno a Valtopina (5). Nessun contagio in più, invece, a Nocera Umbra dove i casi complessivi risultano 30. Sono 560, invece, quelli con cui fa i conti Foligno, dove a fronte di 69 nuovi positivi si sono avuti anche 72 guariti. Sottoposti ad isolamento 551 folignati, mentre sono 9 quelli ricoverati, di cui uno in intensiva.

In chiusura di report i vaccini con la somministrazione di 2.044 dosi complessive in 24 ore: 114 le prime dosi in più (in totale 739.476 dosi, pari all’85,73%), 909 i cicli completi (in totale 738.581 dosi, pari all’85,56%) e 2.055 dosi “booster” (in totale 537.480, pari al 62,55%).