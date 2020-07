Covid-19, altri due positivi tra Perugia e Castel Ritaldi

Un nuovo contagio per Perugia che va così a quota due ed uno per Castel Ritaldi che torna nella lista dei Comuni alle prese con il Covid-19. È il quadro che emerge dalla dashboard redatta quotidianamente dalla Regione ed aggiornata alla mattinata di sabato 18 luglio. Due dunque, come detto, i nuovi casi che si sono riscontrati in Umbria nel corso delle ultime 24 ore, per un totale di 19 persone attualmente positive al virus e 1.456 contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza. Il tutto a fronte dei 931 tamponi processati nel corso dell’ultima giornata, che portano così il numero totale dei prelievi effettuati a 111.045. Sensibile calo, invece, per ciò che riguarda i soggetti in isolamento, passati dai 296 di venerdì ai 294 di sabato, ossia due in meno. Queste tutte le variazioni registrate nel Cuore verde d’Italia per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico. Tutto fermo, dunque, per quanto riguarda le guarigioni, sempre 1.357, e i clinicamente guariti, ancora 5. Stabili, poi, i decessi con 80 vittime e i ricoveri che da venerdì sono tornati a quota sei, mentre restano vuote le terapie intensive. Dei sei pazienti attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere umbre, quattro si trovano al Santa Maria di Terni, mentre le restanti due al Santa Maria della Misericordia di Perugia.