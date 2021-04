Covid-19, ancora 5 vittime in Umbria. A Foligno solo quattro pazienti in ospedale

Calano in Umbria le persone ricoverate per Covid-19. Il bollettino di domenica 25 aprile riporta ben 14 persone in meno all'interno degli ospedali della regione (208 i ricoveri totali), insieme a 5 persone in meno in terapia intensiva (29 in totale). L'ospedale da campo dell'Esercito, posizionato all'esterno del “Santa Maria della Misericordia” di Perugia vede impegnati 5 posti letto dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus. Sempre a Perugia, ma proprio all'interno del “Santa Maria della Misericordia” ci sono 43 persone ricoverate di cui 13 in terapia intensiva. Nell'ospedale di Branca ci sono 16 persone contagiate dal Covid-19, a Città di Castello 29 (3 in terapia intensiva). A Foligno sono solamente 4 le persone ricoveratate, di cui nessuno in terapia intensiva. A Spoleto i pazienti alle prese col Covid-19 sono 29 (6 terapie intensive), al “Santa Maria” di Terni 41 (7 terapie intensive). Chiude il quadro l'ospedale Media valle del Tevere di Pantalla, con 41 ricoveri per Coronavirus.

I NUMERI – Tornando ai numeri dell'ultima giornata, gli attualmente positivi scendono di 41 unità ed attualmente sono 3.025. Tra sabato e domenica sono infatti guarite 141 persone (49.546 in totale), mentre i nuovi contagiati sono stati 105 (53.915 da inizio pandemia). Purtroppo si sono registrati 5 nuovi decessi rispettivamente a Giove, Narni, Orvieto, Perugia e Terni. Cresce il tasso di positività al 5,4%, frutto di 1.927 tamponi effettuati tra sabato e domenica (847.417 da inizio emergenza). I nuovi test antigenici analizzati sono invece 4.061 (285.549 in totale). Aumenta il numero delle persone in isolamento, sono 44 in più nell'ultimo giorno: sono 3.711 attualmente le persone costrette alla quarantena.

SUL TERRITORIO – Domenica si sono registrati ben 29 contagi in più a Terni. Nella città dell'acciaio ci sono però anche 14 persone guarite dal Covid-19. A seguire, tra le città con più positivi, c'è Perugia con 11 contagi in più. Sette i nuovi positivi tra le persone provenienti di fuori regione e i residenti ad Umbertide. A Foligno 2 nuovi contagi e 11 guariti. Sono 10 i folignati attualmente ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva. Centoquarantadue quelli in quarantena. Nel territorio della Valle umbra sud, c'è un nuovo positivo a Cannara insieme ad un guarito. Un guarito anche a Gualdo Cattaneo, mentre a Montefalco ci sono 2 nuovi positivi. Un nuovo positivo a Sellano così come a Spello, dove però si conta anche una persona guarita. Due guariti a Trevi.

VACCINI – Sul fronte dei vaccini, domenica l'Umbria ha predisposto il “vaccine day” per cercare di completare le somministrazioni agli over80. Il report del Governo, aggiornato alle 21.10 di domenica 25 aprile, evidenzia 296.355 dosi consegnate al Cuore verde d'Italia, di cui 270.564 somministrate. La percentuale dei vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati è quindi del 91,3% e piazza l'Umbria al sesto posto nazionale. In testa ci sono le Marche con il 92,8%.