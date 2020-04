Covid-19, boom di guariti a Perugia: 40 solo nell’ultima giornata

È boom di guariti a Perugia. Nell’ultima giornata, infatti, se ne contano ben 40. A tanto ammonta il dato diramato attraverso l’apposita dashboard dal Dipartimento regionale di Protezione civile, che ha così tracciato la situazione Comune per Comune. E il numero più alto di persone che possono oggi celebrare la fine di un incubo è appunto quello del capoluogo umbro, che tocca così quota 77 guariti. Ampio il divario con gli altri Comuni umbri in cui si sono avute guarigioni. A cominciare da Città di Castello che a fronte di 114 contagi conta al momento su 31 guariti, solo 4 nelle ultime 24 ore. Per Bastia Umbra, invece, sei guariti in più rispetto a domenica per un totale di 7 su 25 casi. O ancora Corciano dove di guarigioni nell’ultima giornata se ne sono contate 5 su un totale di 14, mentre il numero di persone positive ammonta a 34. Cifre ancora più basse, ma comunque positive, per Assisi e Torgiano con 3 guariti in più, Gubbio, Magione e Terni con 2 ed infine Collazzone, Massa Martana, Piegaro, Todi ed Umbertide con uno. Invariato, invece, il numero dei decessi nei 65 Comuni interessati dall’emergenza Covid-19. Uno solo, invece, il contagio a fronte però di soli 68 tamponi effettuati nella giornata di Pasqua. L’unico caso positivo è stato registrato a Giove che, lo ricordiamo, da qualche giorno è zona rossa.

Ecco la situazione dei contagi Comune per Comune:

322 a Perugia (77 guariti, 7 decessi)

114 a Città di Castello (31 guariti, 10 decessi)

103 a Terni (33 guariti, 2 decessi)

71 a Gubbio (7 guariti)

51 ad Orvieto (3 guariti, 6 decessi)

38 a Foligno (8 guariti, 3 decessi)

34 a Corciano (14 guariti)

32 a Giove

31 ad Assisi (7 guariti)

30 a Porano (2 guariti, 2 decessi)

27 a Spoleto (6 guariti)

26 ad Umbertide (7 guariti, 2 decessi)

25 a Bastia Umbra (7 guariti)

23 a Castiglione del Lago (5 guariti, 2 decessi)

22 a Torgiano (5 guariti)

21 a Città della Pieve (3 guariti, 1 decesso)

20 a Castel Giorgio

19 a Gualdo Cattaneo (2 guariti)

18 a Magione (5 guariti)

16 a San Gemini (4 guariti), San Giustino (3 guariti, 1 decesso)

15 a Deruta (3 guariti, 1 decesso)

14 a Marsciano (4 guariti)

11 a Castel Viscardo (1 decesso)

9 a Cascia (3 guariti, 1 decesso), Panicale

8 a Baschi (1 decesso), Valfabbrica (2 guariti)

7 a Gualdo Tadino, Trevi (2 guariti)

6 ad Acquasparta (3 guariti), Arrone (2 guariti), Narni (1 guarito), Nocera Umbra, Spello (1 guarito), Stroncone (2 decessi)

5 a Castel Ritaldi, Collazzone (1 guarito, 1 decesso), Costacciaro (1 guarito, 1 decesso), Fratta Todina (2 guariti), Giano dell’Umbria (1 decesso), Norcia (1 guarito), Passignano sul Trasimeno (1 guarito), Pietralunga, Todi (4 guariti)

4 ad Amelia (1 guarito, 1 decesso), Citerna (1 guarito, 1 decesso), Montecastrilli (2 guariti), Preci

3 ad Allerona, Lugnano in Teverina, Massa Martana (1 guarito), Montefranco

2 a Bettona, Bevagna, Montecchio (1 decesso), Scheggia e Pascelupo (1 guarito), Sigillo (1 guarito)

Un solo caso, invece, per Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Piegaro (1 guarito), San Venanzo (1 guarito), Valtopina (1 guarito)

Nessun positivo, invece, nei Comuni di Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.