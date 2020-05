Covid-19, è di fuori regione l’unico contagio registrato in Umbria

È di fuori regione l’unico positivo al Covid-19 che si è registrato in Umbria nell’ultima giornata. È quanto emerge dalla dashboard diramata dalla Regione Umbria. Resta, dunque, invariata la situazione sul fronte contagi nei 43 Comuni attualmente interessati dal Coronavirus. Ventidue, invece, quelli in cui al momento si è tornati a zero casi. Dall’inizio della pandemia ad oggi - lo ricordiamo - sono stati 65 su 92 le città e i borghi dell’Umbria che hanno avuto a che fare con il Covid-19. E se per quanto riguarda i nuovi positivi il dato interno alle 8 di venerdì primo maggio era pari a zero, altrettanto non si può dire purtroppo dei decessi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si è registrata una nuova vittima. Questa volta è toccato ad un cittadino di Narni, con il borgo umbro che si è ritrovato così a dover fare i conti con il primo decesso dovuto al virus. Intanto, va avanti la crescita per ciò che concerne le persone guarite. Anche oggi quasi una trentina, spalmati su quasi 20 Comuni. Tra questi Perugia, dove nell’ultima giornata le persone che hanno dichiarato sconfitto il virus sono state sette.

LEGENDA: COMUNE - CASI POSITIVI - POSITIVI ATTUALI - GUARITI - DECESSI

Acquasparta 6 - 0 - 6 - 0

Allerona 3 - 1 - 2 - 0

Alviano 2 - 1 - 1 - 0

Amelia 5 - 2 - 2 - 1

Arrone 6 - 0 - 5 - 1

Assisi 32 - 3 - 28 - 1

Attigliano 0 - 0 - 0 - 0

Avigliano Umbro 0 - 0 - 0 - 0

Baschi 8 - 0 - 7 - 1

Bastia Umbra 25 - 1 - 24 - 0

Bettona 2 - 0 - 2 - 0

Bevagna 4 - 2 - 2 - 0

Calvi dell’Umbria 1 - 1 - 0 - 0

Campello sul Clitunno 1 - 0 - 1 - 0

Cannara 0 - 0 - 0 - 0

Cascia 9 - 0 - 8 - 1

Castel Giorgio 21 - 11 - 10 - 0

Castel Ritaldi 5 - 1 - 4 - 0

Castel Viscardo 10 - 2 - 7 - 1

Castiglione del Lago 24 - 3 - 19 - 2

Cerreto di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Citerna 5 - 1 - 3 - 1

Città della Pieve 23 - 4 - 18 - 1

Città di Castello 117 - 29 - 76 - 12

Collazzone 6 - 0 - 5 - 1

Corciano 36 - 4 - 31 - 1

Costacciaro 5 - 0 - 4 - 1

Deruta 15 - 0 - 13 - 2

Fabro 0 - 0 - 0 - 0

Ferentillo 1 - 0 - 1 - 0

Ficulle 0 - 0 - 0 - 0

Foligno 43 - 10 - 30 - 3

Fossato di Vico 0 - 0 - 0 - 0

Fratta Todina 5 - 2 - 3 - 0

Giano dell’Umbria 5 - 1 - 3 - 1

Giove 49 - 30 - 17 - 2

Gualdo Cattaneo 19 - 8 - 11 - 0

Gualdo Tadino 7 - 0 - 7 - 0

Guardea 0 - 0 - 0 - 0

Gubbio 74 - 9 - 64 - 1

Lisciano Niccone 0 - 0 - 0 - 0

Lugnano in Teverina 3 - 3 - 0 - 0

Magione 19 - 1 - 18 - 0

Marsciano 14 - 1 - 12 - 1

Massa Martana 3 - 0 - 3 - 0

Monte Castello di Vibio 0 - 0 - 0 - 0

Montecastrilli 5 - 1 - 4 - 0

Montecchio 2 - 0 - 1 - 1

Montefalco 0 - 0 - 0 - 0

Montefranco 3 - 1 - 2 - 0

Montegabbione 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone d’Orvieto 0 - 0 - 0 - 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 - 0 - 0 - 0

Montone 0 - 0 - 0 - 0

Narni 7 - 1 - 5 - 1

Nocera Umbra 6 - 1 - 5 - 0

Norcia 5 - 0 - 5 - 0

Orvieto 54 - 13 - 35 - 6

Otricoli 0 - 0 - 0 - 0

Paciano 0 - 0 - 0 - 0

Panicale 9 - 1 - 8 - 0

Parrano 0 - 0 - 0 - 0

Passignano sul Trasimeno 5 - 0 - 4 - 1

Penna in Teverina 0 - 0 - 0 - 0

Perugia 330 - 20 - 300 - 10

Piegaro 1 - 0 - 1 - 0

Pietralunga 5 - 3 - 2 - 0

Poggiodomo 0 - 0 - 0 - 0

Polino 0 - 0 - 0 - 0

Porano 30 - 20 - 8 - 2

Preci 4 - 1 - 3 - 0

San Gemini 16 - 3 - 13 - 0

San Giustino 16 - 4 - 11 - 1

Sant’Anatolia di Narco 0 - 0 - 0 - 0

San Venanzo 1 - 0 - 1 - 0

Scheggia e Pascelupo 2 - 0 - 2 - 0

Scheggino 0 - 0 - 0 - 0

Sellano 0 - 0 - 0 - 0

Sigillo 2 - 0 - 2 - 0

Spello 7 - 1 - 6 - 0

Spoleto 29 - 14 - 15 - 0

Stroncone 7 - 2 - 3 - 2

Terni 111 - 20 - 89 - 2

Todi 5 - 0 - 5 - 0

Torgiano 22 - 0 - 22 - 0

Trevi 6 - 3 - 3 - 0

Tuoro sul Trasimeno 0 - 0 - 0 - 0

Umbertide 28 - 6 - 19 - 3

Valfabbrica 8 - 1 - 7 - 0

Vallo di Nera 0 - 0 - 0 - 0

Valtopina 1- 0 - 1 - 0