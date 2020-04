Covid-19, incremento di positivi a Giove: se ne contano 3 in più

Incremento di contagi nella zona rossa. Seppur si tratti di numeri contenuti, nelle ultime 24 ore a Giove si sono registrati tre nuovi casi. Nel borgo ternano, dunque, il numero di positivi si attesta su 36, mentre non si registra ancora alcun guarito. Si annovera, invece, un decesso, avvenuto negli scorsi giorni. Più tre casi anche per Perugia, con il capoluogo umbro che nel complesso tocca quota 328 casi. Centonovantacinque i guariti, di cui 26 solo nell’ultima giornata. Tornando ai contagi, nuovi positivi anche per Assisi e Bevagna. Un caso in più per ciascuno dei due Comuni umbri, che arrivano così rispettivamente a 31 e 4. A fare la differenza però, come sempre più spesso sta accadendo negli ultimi giorni, è il dato dei guariti: in tutto Il Cuore verde d’Italia 67 nelle ultime 24 ore. Accanto ai 26 di Perugia, se ne contano 7 a Gubbio, 4 a Cascia e Nocera Umbra, 3 a Foligno e San Gemini, 2 ad Assisi, Deruta, Magione, Terni e Valfabbrica. Uno, infine, a Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Corciano, Gualdo Tadino, Montecastrilli, Norcia, Porano, Scheggia e Pascelupo, Spello e Spoleto.

In generale questa la situazione nei Comuni interessati dal Covid-19:

328 a Perugia (195 guariti, 8 decessi)

116 a Città di Castello (42 guariti, 11 decessi)

107 a Terni (54 guariti, 2 decessi)

72 a Gubbio (22 guariti)

51 ad Orvieto (11 guariti, 6 decessi)

39 a Foligno (15 guariti, 3 decessi)

36 a Giove (1 decesso)

35 a Corciano (21 guariti, 1 decesso)

31 ad Assisi (16 guariti)

30 a Porano (5 guariti, 2 decessi)

28 ad Umbertide (9 guariti, 2 decessi)

27 a Spoleto (8 guariti)

25 a Bastia Umbra (19 guariti)

23 a Castiglione del Lago (6 guariti, 2 decessi)

22 a Torgiano (10 guariti)

21 a Città della Pieve (4 guariti, 1 decesso)

20 a Castel Giorgio (3 guariti)

19 a Gualdo Cattaneo (5 guariti)

18 a Magione (8 guariti)

16 a San Gemini (8 guariti), San Giustino (5 guariti, 1 decesso)

15 a Deruta (7 guariti, 1 decesso)

14 a Marsciano (6 guariti)

11 a Castel Viscardo (1 decesso)

9 a Cascia (8 guariti, 1 decesso), Panicale (1 guarito)

8 a Baschi (4 guariti, 1 decesso), Valfabbrica (5 guariti)

7 a Gualdo Tadino (1 guarito), Trevi (2 guariti)

6 ad Acquasparta (3 guariti), Arrone (3 guariti), Narni (1 guarito), Nocera Umbra (4 guariti), Spello (3 guariti), Stroncone (1 guarito, 2 decessi)

5 a Castel Ritaldi, Collazzone (3 guariti, 1 decesso), Costacciaro (1 guarito, 1 decesso), Fratta Todina (3 guariti), Giano dell’Umbria (2 guariti, 1 decesso), Norcia (2 guariti), Passignano sul Trasimeno (2 guariti), Pietralunga, Todi (5 guariti)

4 ad Amelia (1 guarito, 1 decesso), Bevagna (1 guarito), Citerna (1 guarito, 1 decesso), Montecastrilli (3 guariti), Preci

3 ad Allerona, Lugnano in Teverina, Massa Martana (2 guariti), Montefranco

2 a Bettona (2 guarito), Montecchio (1 guarito, 1 decesso), Scheggia e Pascelupo (2 guariti), Sigillo (1 guarito)

Un solo caso, invece, per Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Piegaro (1 guarito), San Venanzo (1 guarito), Valtopina (1 guarito)

Nessun positivo, invece, nei Comuni di Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.