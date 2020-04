Covid-19, nuovo contagio a Gubbio mentre Arrone piange la sua prima vittima

Settantaquattro contagi a Gubbio, con la città dei ceri che si piazza al quarto posto della “black list” - dietro Perugia, Città di Castello e Terni - in cui si prende nota delle persone risultate positive al Coronavirus. L’ultimo caso si è registrato nelle ultime 24 ore, l’unico su tutto il territorio regionale. Così come unico è stato il decesso che si è avuto nel borgo ternano di Arrone, che si è ritrovato così a dover fare i conti con la sua prima vittima, la numero 62 se si guarda al dato regionale. A far ben sperare, però, sono i numeri registrati sul fronte guariti: più di cinquanta nell’ultima giornata. Nel dettaglio si va dai 7 di Città di Castello ai 5 guariti di Perugia, dai 4 di Castel Ritaldi, Castiglione del Lago e Orvieto ai 3 di Assisi, Magione e San Giustino. Ed ancora, due guarigioni nell’ultima giornata per Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Foligno, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga ed Umbertide ed un guarito in più per Collazzone, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Porano e Terni.

In generale questa la situazione nei Comuni interessati dal Covid-19:

328 a Perugia (270 guariti, 9 decessi)

116 a Città di Castello (67 guariti, 12 decessi)

110 a Terni (77 guariti, 2 decessi)

74 a Gubbio (46 guariti)

54 ad Orvieto (28 guariti, 6 decessi)

40 a Foligno (22 guariti, 3 decessi)

38 a Giove (2 guariti, 1 decesso)

36 a Corciano (30 guariti, 1 decesso)

32 ad Assisi (23 guariti)

30 a Porano (6 guariti, 2 decessi)

28 ad Umbertide (19 guariti, 2 decessi)

27 a Spoleto (11 guariti)

25 a Bastia Umbra (22 guariti)

23 a Castiglione del Lago (15 guariti, 2 decessi), Città della Pieve (15 guariti, 1 decesso)

22 a Torgiano (17 guariti)

21 a Castel Giorgio (8 guariti)

19 a Gualdo Cattaneo (9 guariti)

18 a Magione (14 guariti)

16 a San Gemini (11 guariti), San Giustino (10 guariti, 1 decesso)

15 a Deruta (13 guariti, 2 decessi)

14 a Marsciano (11 guariti, 1 decesso)

11 a Castel Viscardo (4 guariti, 1 decesso)

9 a Cascia (8 guariti, 1 decesso), Panicale (7 guariti)

8 a Baschi (5 guariti, 1 decesso), Valfabbrica (7 guariti)

7 a Gualdo Tadino (2 guariti), Narni (3 guariti), Trevi (2 guariti) , Spello (3 guariti)

6 ad Acquasparta (5 guariti), Arrone (3 guariti, 1 decesso), Collazzone (4 guariti, 1 decesso), Nocera Umbra (4 guariti), Stroncone (1 guarito, 2 decessi)

5 ad Amelia (2 guariti, 1 decesso), Castel Ritaldi (4 guariti), Citerna (2 guariti, 1 decesso), Costacciaro (3 guariti, 1 decesso), Fratta Todina (3 guariti), Giano dell’Umbria (3 guariti, 1 decesso), Norcia (3 guariti), Passignano sul Trasimeno (4 guariti), Pietralunga (2 guariti), Todi (5 guariti)

4 a Bevagna (1 guarito), Montecastrilli (3 guariti), Preci (1 guarito)

3 ad Allerona (1 guarito), Lugnano in Teverina, Massa Martana (2 guariti), Montefranco

2 a Bettona (2 guariti), Montecchio (1 guarito, 1 decesso), Scheggia e Pascelupo (2 guariti), Sigillo (1 guarito)

Un solo caso, invece, per Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Piegaro (1 guarito), San Venanzo (1 guarito), Valtopina (1 guarito)

Nessun positivo, invece, nei Comuni di Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.