Covid-19, primo contagio per Calvi dell’Umbria

Calano i i casi Covid-19 con la maggior parte del Comuni del Cuore verde d’Italia che lascia intravedere una situazione di stabilità. Almeno nelle ultime 24 ore, nel corso delle quali l’incidenza del contagio si è attestata sullo 0,7 per cento. Poche, dunque, le città nelle quali si sono registrati nuovi positivi. Tra queste c’è anche Calvi dell’Umbria. Il piccolo borgo del Ternano è infatti entrato a far parte della lista del Comuni contagiati solo nella scorse ore. Per Calvi, dunque, si tratta del primo caso. Guardando alle altre realtà dell’Umbria interessate da nuovi positivi, quella con il maggior numero risulta Città di Castello dove comunque sono stati individuati solo altri due contagiati. Un solo caso in più rispetto alla giornata di mercoledì, invece, per Perugia a 322, Gubbio a 69, Foligno a 37 ed Allerona e Bettona a due. Tra i dati da evidenziare anche i sei guariti in più registrati nel capoluogo umbro. A Perugia, infatti, è di 37 - il dato più alto di tutta la regione - il numero di persone che hanno sconfitto il virus.

Ecco la situazione in tutti i Comuni umbri interessati dal Covid-19:

322 a Perugia (43 guariti, 7 decessi)

111 a Città di Castello (11 guariti, 10 decessi)

102 a Terni (14 guariti, 2 decessi)

69 a Gubbio

50 ad Orvieto (3 guariti, 6 decessi)

37 a Foligno (7 guariti, 2 decessi)

32 a Corciano (3 guariti)

31 ad Assisi (1 guarito)

29 a Porano (2 guariti, 2 decessi)

28 a Giove

27 a Spoleto (3 guariti)

26 ad Umbertide (4 guariti, 2 decessi)

25 a Bastia Umbra (6 guariti)

23 a Castiglione del Lago (5 guariti, 2 decessi)

22 a Torgiano

21 a Città della Pieve (2 guariti, 1 decesso)

18 a Gualdo Cattaneo, Magione (1 guarito)

17 a Castel Giorgio

16 a San Gemini (1 guarito), San Giustino (2 guariti, 1 decesso)

15 a Deruta (3 guariti, 1 decesso)

14 a Marsciano (2 guariti)

11 a Castel Viscardo (1 decesso)

9 a Cascia (2 guariti, 1 decesso), Panicale

8 a Baschi (1 decesso), Valfabbrica (1 guarito)

7 a Gualdo Tadino, Trevi (1 guarito)

6 ad Acquasparta, Arrone, Narni (1 guarito), Nocera Umbra, Spello (1 guarito), Stroncone (2 decessi)

5 a Castel Ritaldi, Collazzone (1 decesso), Costacciaro (1 decesso), Fratta Todina (2 guariti), Giano dell’Umbria (1 decesso), Norcia (1 guarito), Passignano sul Trasimeno (1 guarito), Todi (2 guariti)

4 ad Amelia (1 decesso), Citerna (1 guarito, 1 decesso), Montecastrilli (2 guariti), Pietralunga, Preci

3 ad Allerona, Bettona, Massa Martana, Montefranco

2 a Bevagna, Montecchio (1 decesso), Scheggia e Pascelupo (1 guarito), Sigillo (1 guarito)

Un solo caso, invece, per Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Piegaro, San Venanzo (1 guarito), Valtopina (1 guarito)

Nessun nuovo contagio, infine, per i Comuni di Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Lugnano in Teverina, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.