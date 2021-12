Covid-19, in Rianimazione un paziente in meno. Positivi oltre quota 1.800

Torna a salire il numero degli attualmente positivi in Umbria. Nell'ultima giornata i tamponi che hanno trovato traccia del Covid-19 sono stati altri 123, che portano così il conto totale delle persone attualmente positive in regione a 1.837 (rispetto ai 17.88 di sabato). Al netto dei 74 guariti, in Umbria ci sono 49 positivi in più. Nell'ultimo giorno sono stati processati 9.215 test antigenici e 2.281 tamponi, per un tasso di positività dell'1,06%.

Resta fortunatamente stabile il numero dei decessi, fermo a 1.494 e in isolamento ci sono altre 46 persone. Sul fronte degli ospedali, da segnalare 3 ricoveri in più, il che significa un totale di 50 pazienti totali nelle strutture della regione. Scendono però i ricoverati in terapia intensiva, che passano da 8 a 7. Al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia ci sono 29 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Al “Santa Maria” di Terni tutti gli altri: 21 persone di cui 5 in Rianimazione.

Per quanto riguarda i contagi sul territorio, da segnalare quattro comuni tornati ad essere “Covid free”. Si tratta di Ficulle, Montegabbione, Norcia e Parrano. Citerna, rimasta senza più contagiati fino a sabato, ora deve fare i conti con un nuovo positivo.

A Foligno ci sono ben 19 nuovi positivi insieme a due guariti. Il che porta a più 17 il conto degli attualmente positivi, in totale 328. Il “Centro del mondo” rimane di gran lunga la città umbra con il maggior numero di positivi: segue Perugia con 251. Nell'ultimo giorno 12 positivi ad Assisi e 17 a Spoleto. Trecentoventisette i folignati positivi in isolamento, uno invece è ricoverato. A Bevagna 3 nuovi positivi così come a Montefalco e Nocera Umbra; a Castel Ritaldi 4. Un nuovo positivo a Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Spello (dove c'è anche un guarito). A Trevi ci sono due nuovi positivi.

Sul fronte dei vaccini, la dashboard della Regione per la giornata di domenica 5 dicembre – in cui è previsto anche il “vaccine day” - fa segnare 5.915 nuove dosi inoculate. In totale, vaccinate 696.847 persone con prima dose (86,27%), 686.416 con seconda (84,95%) e terza dose a 128.942 umbri (15,99%).